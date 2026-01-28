Seremi de Salud levanta restricción en playas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

Tras el monitoreo efectuado por la Capitanía de Puerto, en coordinación con la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, esta última, a través de una resolución, levantó la prohibición de actividades recreativas y de baño en todas las playas de las comunas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo, medida que fue dispuesta el pasado fin de semana producto de la presencia de fragata portuguesa en dichos balnearios.

El seremi (s) de Salud, Carlos Zamora, explicó que "hay una disminución sustantiva en los avistamientos de fragata portuguesa en las playas de las tres comunas donde establecimos prohibición de actividades recreativas y de baño. Con esto, como Autoridad Sanitaria estamos en condiciones de levantar dicha medida, puesto quela situación de riesgo para la salud de las personas ha desaparecido".

De todas maneras, se mantendrá la vigilancia en el territorio. No obstante, la Autoridad Sanitaria remarcó su mensaje de prevención ante el posible avistamiento o presencia de nuevos ejemplares de esta especie en las costas de la región. También reforzó el llamado a no manipular fragatas portuguesas debido a su toxicidad.

Asimismo, en caso de ser picado por un ejemplar, se debe lavar inmediatamente la zona afectada con agua de mar y retirar los restos raspando la zona con un objeto similar a una cédula de identidad. No se debe aplicar agua dulce, tampoco frotar o rascar la piel con arena o toallas.

"Si los síntomas o malestares continúan luego de aplicadas las medidas recomendadas, dirigase al centro de salud más cercano. También se encuentra disponible el teléfono Salud Responde al 600 360 7777", señalaron.

