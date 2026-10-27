Seremi de Salud levanta prohibición de baño en playa de Algarrobo: no han observado nuevos ejemplares de fragata portuguesa 

La prohibición de baño y de actividades recreativas en el mar y la playa de El Yachting, en Algarrobo, quedó sin efecto luego de que la Autoridad Marítima informara que no se habían observado nuevos ejemplares de fragata portuguesa en el sector.

La medida fue levantada por la Seremi de Salud de la región de Valparaíso mediante una resolución fechada el lunes 26 de octubre, tras recibir los antecedentes de la Capitanía de Puerto de Algarrobo.

La restricción había sido decretada el viernes 23 de octubre, luego de que la Autoridad Marítima reportara la presencia de una cantidad considerable de ejemplares de esta especie marina, cuyo contacto puede representar un riesgo para las personas.

Según se detalla en la resolución sanitaria, las rondas efectuadas posteriormente por personal marítimo no permitieron detectar ejemplares en la playa. A partir de ese antecedente, la autoridad concluyó que había desaparecido el riesgo que motivó la prohibición y resolvió levantarla.

Con esta decisión, se restablece la posibilidad de realizar baños y actividades recreativas en el mar y la playa del sector de El Yachting, en Algarrobo.

Sin embargo, la prohibición de baño se mantiene vigente en playa Ventanas, en la comuna de Puchuncaví, según informó la Autoridad Sanitaria de Valparaíso.

PURANOTICIA