Seremi de Salud interviene tras ataques de jaurías en Laguna Verde: busca calificar a canes como "potencialmente peligrosos"

La localidad de Laguna Verde se encuentra en estado de alerta tras dos jornadas de extrema violencia animal. Y es que en menos de 24 horas, se reportaron dos ataques de jaurías: el primero afectó a un adulto mayor de 82 años, quien fue emboscado por diez perros de raza Rottweiler, resultando con heridas graves en su cabeza y brazos. El segundo hecho ocurrió este lunes, cuando un hombre de 37 años fue mordido en extremidades al intentar proteger a sus hijos de cinco canes en el camino costero.

Ante la gravedad de estos episodios, la Seremi de Salud de Valparaíso emitió un pronunciamiento oficial detallando las acciones legales y sanitarias en curso.

La autoridad informó que se han iniciado coordinaciones con la Municipalidad de Valparaíso para evaluar a los canes bajo el marco de la Ley 21.020 (Ley Cholito). El objetivo principal es "efectuar la calificación de las mascotas como 'perros potencialmente peligrosos'", según indicó el organismo sanitario.

No obstante, la Seremi advirtió que la intervención ha enfrentado obstáculos legales, ya que “esta acción no ha podido concretarse, debido a que los animales se encuentran en un terreno privado y sin un tutor responsable”. Cabe recordar que, en el caso de los Rottweiler, el dueño se encuentra actualmente en prisión preventiva por el delito de secuestro.

Durante las fiscalizaciones en terreno, la Autoridad Sanitaria constató el precario estado de los animales involucrados: “Se constató que los canes no cuentan con acceso a agua ni alimento, presentando una condición corporal deteriorada”, señaló la institución.

Debido a este escenario de maltrato y abandono, la Seremi anunció que “se gestionará la comunicación con la Policía de Investigaciones (PDI), a fin de que, en el marco de sus competencias, adopten las medidas necesarias para abordar esta situación y dar solución al caso de abandono de estos animales”.

DESCARTE DE RABIA

En cuanto al riesgo de enfermedades zoonóticas, la red asistencial ya notificó formalmente los casos de las personas mordidas. Al respecto, la Seremi de Salud confirmó que se han realizado tres visitas de observación técnica:

“Se ha analizado su comportamiento en relación con la sintomatología de la rabia, no detectándose hasta la fecha signos compatibles con esta enfermedad”, concluyó el comunicado.

Mientras la autoridad sanitaria avanza en los protocolos, la comunidad de Laguna Verde mantiene su preocupación por la falta de cierres perimetrales adecuados y la proliferación de perros abandonados que siguen circulando por las vías públicas del sector.

PURANOTICIA