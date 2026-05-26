Autoridad Marítima emite aviso de marejadas para las costas de la región de Valparaíso

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso dio cuenta de un aviso de marejadas que se presentará en la región de Valparaíso, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar con oleaje del oeste/suroeste.

El fenómeno se registrará desde el sector de Golfo de Arauco (Biobío) hasta Arica, y se estima que el inicio de esta condición se manifieste a contar de este martes 26 de mayo hasta el viernes 29 de mayo, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de fragata Carlos Gaete, explicó que "debido a un activo sistema frontal que se desarrolla en el sector oceánico, esperamos marejadas con dirección del oeste/suroeste a contar del martes 26 de mayo en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Arauco hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

Asimismo, sostuvo que "se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 08:00 y 10:00 hrs como marea primaria y entre las 20:00 y 22:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al decimotercer aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año”.

La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

PURANOTICIA