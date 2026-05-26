Fatal atropello en Av. España provoca extensa congestión entre Viña del Mar y Valparaíso

Un accidente de tránsito con resultado fatal se registró la mañana de este martes 26 de mayo en la avenida España, en un tramo correspondiente a la comuna de Viña del Mar, generando una extensa congestión vehicular en dirección hacia Valparaíso.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho correspondió a un atropello con resultado de muerte ocurrido a la altura del Club de Yates, frente al sector de Recreo, en la pista izquierda con dirección a la Ciudad Puerto.

Producto del accidente, se originó una kilométrica congestión que se extendió desde el sector del Reloj de Flores hacia Valparaíso, afectando fuertemente al desplazamiento de automovilistas durante la primera hora de la mañana.

A través de sus redes sociales, la unidad Transporte Informa reportó un “accidente en Av. España altura curva Los Mayos, en dirección a Valparaíso. Congestión alta desde Caleta Abarca”.

Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia y personal policial para adoptar el procedimiento correspondiente y realizar las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del fatal atropello en la arteria que conecta Viña del Mar con Valparaíso.

Pasadas un par de horas del siniestro vial con resultado de muerte, la congestión vehicular se mantenía alta en arterias como La Marina, San Martín, Von Schroeders y Puente Casino, por lo que se hizo un llamado a preferir Agua Santa.

De hecho, minutos más tarde las autoridades decidieron cerrar la calle Viana, en dirección al Reloj de Flores, para redireccionar todo el flujo hacia Agua Santa.

PURANOTICIA