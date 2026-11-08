Seremi de Salud despliega equipos de apoyo psicosocial para acompañar a familiares de víctimas del accidente en la Ruta de la Fruta

A raíz del grave accidente de tránsito registrado este sábado 7 de noviembre en el conocido Camino de la Fruta, en la comuna de Santo Domingo, que dejó personas fallecidas y lesionadas, la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso encabezó la coordinación de acciones de apoyo psicosocial, priorizando el acompañamiento y la contención emocional de los familiares de las víctimas.

En este contexto, la autoridad sanitaria activó la Mesa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS), articulando el trabajo de distintos equipos para responder a las necesidades de las personas afectadas por esta emergencia.

Como parte de las primeras acciones, se desplegaron equipos de salud mental en el Hospital Claudio Vicuña, en el lugar del accidente y en dependencias del Servicio Médico Legal (SML), con el objetivo de entregar Primera Ayuda Psicológica, contención emocional y orientación a familiares y personas que requirieran acompañamiento.

La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Dra. Mariol Luan Pérez, señaló que “frente a una emergencia de esta magnitud, nuestro compromiso como autoridad sanitaria es estar presentes y acompañar a las personas que están viviendo momentos de profundo dolor e incertidumbre. Hemos coordinado y desplegado nuestros equipos de salud mental para entregar contención, apoyo psicosocial y Primera Ayuda Psicológica, especialmente a los familiares de las personas fallecidas y lesionadas. Sabemos que detrás de esta tragedia hay familias que necesitan apoyo y nuestro deber es brindarles una respuesta oportuna, cercana y coordinada”.

En tanto, el encargado de Salud Mental de la Seremi de Salud, Nicolás Díaz, explicó que “hemos organizado un despliegue de equipos especializados para entregar acompañamiento y Primera Ayuda Psicológica en los distintos puntos vinculados a esta emergencia. Durante esta jornada, nuestros equipos estarán presentes en el Servicio Médico Legal, funcionando en tres turnos entre las 09:00 y las 20:00 horas, para asegurar la continuidad del apoyo a los familiares y personas que lo requieran. El objetivo es ofrecer un espacio de contención, escucha y orientación, respetando los tiempos y las necesidades de cada persona”.

Asimismo, se coordinó la participación de los equipos psicosociales del Centro de Atención a Víctimas de Delitos (CAVD), que también estarán disponibles en el Servicio Médico Legal para brindar apoyo en salud mental y acompañamiento a familiares y asistentes que lo necesiten.

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