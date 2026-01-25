Seremi de Salud decreta cierre preventivo de playas por fragata portuguesa en San Antonio

La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso decretó el cierre preventivo de playas y la prohibición de baño y actividades recreativas en el borde costero de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo, debido a la presencia de fragata portuguesa.

La medida, de carácter temporal, afecta a distintos balnearios de la Provincia de San Antonio y busca resguardar la seguridad de la población, evitando riesgos por contacto con esta especie marina altamente peligrosa.

La fragata portuguesa es reconocible por un flotador que puede alcanzar hasta 20 centímetros, junto a tentáculos que pueden medir hasta 20 metros de largo. La autoridad sanitaria advirtió que estos tentáculos contienen más de un millón de elementos urticantes por centímetro cuadrado, representando un serio peligro.

Desde la Seremi recalcaron que no se debe tocar la fragata portuguesa, ni en el agua ni en la arena, ya que mantiene su toxicidad incluso cuando está muerta. Además, recomendaron no ingresar al mar, no jugar en el agua y caminar con sandalias o zapatillas para proteger los pies.

En caso de picadura, se debe lavar de inmediato con agua de mar y retirar cuidadosamente restos de tentáculos visibles, raspando con un objeto rígido como una cédula. La Seremi enfatizó que no se debe aplicar agua dulce ni frotar la piel, y que el vinagre blanco puede ayudar por 15 a 30 minutos. Si los síntomas persisten, se debe acudir a la red asistencial o llamar a Salud Responde 600 360 7777.

