Seremi de Salud de Valparaíso refuerza llamado al consumo de pescados y mariscos sólo en lugares autorizados para prevenir riesgos

En el marco de la próxima celebración de Semana Santa, período en que aumenta significativamente el consumo de pescados y mariscos, la Seremi de Salud de Valparaíso anunció el fortalecimiento de sus acciones de fiscalización en toda la región, con el objetivo de resguardar la salud de la población y prevenir intoxicaciones alimentarias.

La Autoridad Sanitaria reiteró el llamado a la ciudadanía a consumir y comprar alimentos sólo en lugares establecidos y autorizados, enfatizando que el autocuidado es clave para evitar enfermedades. Asimismo, destacó la importancia de adoptar medidas preventivas al momento de adquirir, transportar y preparar estos productos del mar.

Las fiscalizaciones se concentrarán en caletas, pescaderías, ferias libres y otros puntos de comercialización en las comunas de San Antonio, El Tabo, Cartagena, Santo Domingo,Algarrobo, El Quisco, Valparaíso, Concón, Puchuncaví, Viña del Mar, Quintero, La Ligua, Papudo, Cabildo, Zapallar, La Calera, La Cruz, Quillota, San Felipe, Los Andes, Llay Llay, Catemu, San Esteban, Calle Larga, Santa María e Isla de Pascua; verificando el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, especialmente en lo relacionado con la cadena de frío, condiciones de almacenamiento, manipulación de alimentos y trazabilidad de los productos.

El trabajo ejecutado durante la festividad en 2025 permitió 338 fiscalizaciones, 20 sumarios sanitarios y el decomiso de 47 kilos de productos que se encontraban en mal estado.

PREVENCIÓN

• Compre y consuma sólo en lugares autorizados.

• Traslade los alimentos en contenedores que mantengan la cadena de frío.

• Mantenga pescados y mariscos refrigerados entre 0 y 5°C hasta su preparación.

• Al descongelar, consuma inmediatamente y no vuelva a congelar.

• Recuerde que el limón no cuece los alimentos: consuma siempre pescado cocido y hierva los mariscos al menos cinco minutos.

• Lávese las manos antes y después de preparar alimentos.

• Separe alimentos crudos de cocidos y lave superficies y utensilios tras su uso.

RECOMENDACIONES

• Contar con información sobre el origen de los productos.

• Mantener la cadena de frío, asegurando temperaturas bajo los 5°C.

• Disponer de sistemas adecuados de lavado y secado de manos.

• Mantener contenedores de basura con tapa y retiro frecuente de residuos.

• Asegurar la limpieza y desinfección de utensilios, superficies y equipos.

PURANOTICIA