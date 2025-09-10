Seremi de Salud de Valparaíso llama a "conversar y escucharnos" en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio

Una serie de actividades e iniciativas ha venido desarrollando la Seremi de Salud de Valparaíso para reforzar el esfuerzo regional en materia de prevención del suicidio: capacitación a profesionales de distintas instituciones, charlas a estudiantes, instalación de mesas intersectoriales e instancias ciudadanas de entrega de información, son algunos de los ejes que han desplegado en el territorio para abordar esta materia.

En ese sentido y con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el que este año se realza con el hashtag #ConversarNosCuida, este miércoles 10 de septiembre la seremi de Salud, Lorena Cofré, participó en una feria ciudadana en San Antonio, en la que se entregó información clave a vecinos, vecinas ycomunidad escolar, entre otros.

La invitación es “a conversar, a comunicar y hablar del suicidio como una situación donde el entorno, la comunidad, las personas están todas involucradas. Nos interesa, sobre todo, prevenir y acompañar a todas las personas que tengan alguna sintomatología, e invitar a la comunidad a no temer, sino a conversar, a escucharnos por sobre todo”, enfatizó la seremi Cofré.

Por su parte, la encargada de la Oficina de la Juventud de la Municipalidad de San Antonio, Fernanda Fernández, comentó que "la temática de salud mental, tanto en su prevención como en su intervención, es fundamental. Hoy, que es la conmemoración, del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, es fundamental que no olvidemos que no hay rangos de edad donde esta temática no ocurra lamentablemente y es misión de todos y todas poder prevenir, poder conversar”.

La instancia de participación ciudadana estuvo acompañada por Senda, Junaeb con su Programa de Habilidades para la Vida, el Programa Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, representantes de todos los Centros de Salud Familiar de la comuna, el Programa Migrante y la Oficina de la Juventud de la Municipalidad de San Antonio; la Oficina Local de la Niñez, representantes del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) y estudiantes de Trabajo Social de instituto AIEP.

Solange Caballero, estudiante de esta carrera, enfatizó en que “nos interesa y nos convoca esta feria por la prevención, por los niños, niñas y adolescentes. No podemos minimizar estos temas, la salud mental es fundamental en nosotros, nuestras emociones, saber a quién contarlas”.

Finalmente se hizo un llamado a que, si te enfrentas a una crisis de salud mental, puedes llamar al *4141, la línea telefónica de prevención del suicidio del Ministerio de Salud, disponible las 24 horas del día los siete días de la semana.

