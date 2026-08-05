Seremi de Salud de Valparaíso fiscaliza juguetería para promover compras seguras por el Día del Niño

En el marco de las vísperas de la celebración del Día del Niño, la seremi de Salud de la región de Valparaíso realizó un operativo de fiscalización en la tradicional Librería y Juguetería Anaís, ubicada en calle Condell 1218, entre el sector Bellavista y la plaza Aníbal Pinto.

El objetivo de la inspección fue comprobar que los productos a la venta cumplan con la normativa sanitaria vigente, garantizando una compra informada y segura para las familias.

Durante la revisión, las autoridades verificaron el rotulado de las advertencias de uso según la edad, la claridad del etiquetado y los controles previos de muestras químicas que permiten medir la presencia de sustancias nocivas.

Al respecto, la seremi de Salud de Valparaíso, Mariol Luan (representada por la Autoridad Sanitaria local), destacó que la toma previa de muestras en el recinto dio resultados favorables:

"Esta fiscalización se hizo antes, la toma de la muestra, y verificamos que en este lugar los artículos estaban todos en límites de normalidad, así que invitados justamente a consumir ese tipo de productos en lugares establecidos".

Asimismo, la autoridad sanitaria enfatizó el riesgo que representan algunos juguetes para los niños y niñas, especialmente cuando no son utilizados según la edad recomendada o contienen sustancias peligrosas:

"Hay juguetes que son para ciertas edades, menores de 3 años, y otros que exigen que sean para más de 3 años, pues tienen artículos muy pequeñitos que pueden generar atragantamiento o ahogo en nuestros niños y niñas (...). Respecto a los compuestos químicos y el elemento más peligroso, principalmente lo que medimos es plomo y cadmio"

Por su parte, desde el comercio formal destacaron la importancia de cumplir con la normativa para entregar garantías y seguridad a los clientes, especialmente frente a la competencia de locales no autorizados y la venta informal.

Héctor Arancibia, dueño de la juguetería fiscalizada, valoró la presencia de los inspectores en su local:

"Todos los años me fiscalizan. Por lo tanto, yo siempre tengo todos mis productos en orden. Están siempre con la normativa vigente. Por lo tanto, siempre estamos tranquilos, no tenemos problema en que nos vengan a fiscalizar. Y con eso le damos tranquilidad a nuestra clientela".

Además, Arancibia hizo un llamado a los padres y cuidadores a preferir el comercio establecido, destacando las garantías que este ofrece:

"Que compren en un lugar que siempre va a estar en la misma ubicación. Si tienen algún problema, tienen dónde ir para pedir un cambio, por ejemplo, si salió algún producto fallado, y nosotros siempre vamos a responder. En cambio en otros lugares, como la calle, no pueden hacer eso".

Desde la seremi de Salud reiteraron la recomendación a padres, madres y cuidadores de revisar que los juguetes cuenten con rotulado en español, certificación del ISP y especificaciones claras sobre la seguridad de las pilas y los componentes pequeños, con el fin de realizar una compra segura antes de la celebración del Día del Niño.

PURANOTICIA