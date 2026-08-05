Marejadas afectarán la costa de la región de Valparaíso este fin de semana: oleaje más intenso será entre las 19:00 y 21:00 horas

Un nuevo llamado a la prudencia y la autoprotección realizó el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, luego de confirmar un aviso de marejadas que afectará con fuerza al litoral de la región de Valparaíso y a gran parte de las costas del país durante este fin de semana.

El fenómeno se originará producto de un activo sistema frontal que afecta al sector sur de Chile, el cual generará oleaje con rompiente del suroeste en aquellas bahías abiertas a esa dirección.

De acuerdo con la información entregada por el organismo, en el tramo comprendido desde el Golfo de Arauco hasta Coquimbo —incluyendo toda la costa de la región de Valparaíso—, la llegada de las marejadas está prevista para la tarde del sábado 8 de agosto, extendiéndose hasta el domingo 9 de agosto. En tanto, para el Archipiélago Juan Fernández, la condición comenzará durante la mañana del sábado 8 de agosto, manteniéndose hasta la jornada del domingo.

El Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca, explicó el origen y alcance del aviso:

"Debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del viernes 7 de agosto en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

Este evento corresponde al vigésimo primer aviso de marejadas registrado durante este año en las costas continentales. Desde la autoridad marítima indicaron que el mayor nivel de riesgo e intensidad del oleaje se concentrará durante los períodos de alta marea o pleamar.

En ese sentido, el Capitán Gaete detalló los horarios en que la población deberá extremar las precauciones:

"Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 18:00 y 21:00 hrs como marea primaria y entre las 06:00 y 09:00 hrs como pleamar secundaria".

FECHAS Y HORARIOS V REGIÓN

Archipiélago Juan Fernández: sábado 8 de agosto (AM) hasta domingo 9 de agosto.

sábado 8 de agosto (AM) hasta domingo 9 de agosto. Costa de Valparaíso (Golfo de Arauco a Coquimbo): sábado 8 de agosto (PM) hasta domingo 9 de agosto.

HORARIOS DE MAYOR INTENSIDAD

Marea primaria: entre las 19:00 y 21:00 horas.

entre las 19:00 y 21:00 horas. Marea secundaria: entre las 07:00 y 09:00 horas.

Ante este escenario, la Gobernación Marítima de Valparaíso reiteró el llamado a la comunidad y turistas a actuar con prudencia y cautela, recordando la importancia de cumplir con las medidas de seguridad durante el desarrollo del evento.

Entre las recomendaciones se encuentran: