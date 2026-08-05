Cae tercer implicado en violento robo de enero a repartidor en Placilla: PDI decomisó casi un kilo de cocaína en el operativo

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Valparaíso detuvieron a un hombre de 42 años acusado de participar en un violento robo que afectó a un trabajador de una empresa de reparto en enero de este año, en el sector de Placilla de Peñuelas, comuna de Valparaíso. En el procedimiento, además, la policía incautó cerca de un kilo de clorhidrato de cocaína en uno de los domicilios allanados.

La captura se concretó en el marco de una investigación desarrollada por la PDI en coordinación con el Ministerio Público, bajo la estrategia Contra el Crimen Organizado (CROM), que permitió establecer la participación del imputado junto a otros dos sujetos en el asalto contra el repartidor.

Según los antecedentes reunidos por los detectives, los involucrados interceptaron a la víctima mientras realizaba labores de distribución y, mediante intimidaciones, le sustrajeron una carga de cigarrillos. Durante el hecho, el trabajador resultó gravemente herido luego de ser atacado con un arma cortopunzante, sufriendo un profundo corte en una de sus manos.

Tras las diligencias investigativas, los oficiales lograron identificar y ubicar al tercer integrante de la banda, quien mantenía una orden de aprehensión vigente por su participación en este delito. Además, se gestionaron órdenes de entrada y registro para tres inmuebles ubicados en las comunas de Puente Alto y Melipilla.

El operativo permitió detener al imputado en uno de los domicilios ubicados en Melipilla, lugar donde los detectives incautaron vestimentas que habrían sido utilizadas durante el robo, el arma cortopunzante empleada en la agresión y dos teléfonos celulares.

La investigación también derivó en la detención del hermano del principal imputado, luego que en su domicilio fueran encontrados 890,98 gramos de clorhidrato de cocaína, además de 44 cajas con 387 estuches de distintos tipos de lápices cuya procedencia no pudo ser acreditada y dos teléfonos celulares.

Desde la PDI señalaron que dos de los tres participantes del robo ya se encontraban detenidos por otros delitos de similares características, mientras que el tercer involucrado fue ubicado gracias al trabajo investigativo desarrollado por la Brigada Investigadora de Robos Valparaíso.

Cabe hacer presente que ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su respectiva audiencia de control de detención.

PURANOTICIA