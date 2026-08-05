Obras en Av. Altamirano partirían a fines de agosto y segundo socavón sigue en evaluación

Mientras continúan las medidas de mitigación para resguardar la conectividad entre el plan de Valparaíso y Playa Ancha, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, confirmó que el actual esquema de tránsito se mantiene en evaluación y adelantó que las obras para reparar el primer socavón comenzarían hacia fines de agosto.

La autoridad recordó que, tras la emergencia, los distintos organismos públicos acordaron implementar un sistema de circulación unidireccional en avenida Altamirano, el que opera con tránsito de subida hacia el cerro Playa Ancha entre las 7:00 y las 15:30 horas, y de bajada entre las 15:30 y las 20:00 horas.

"Esa medida está en evaluación, dependiendo cómo sigue el comportamiento, porque los flujos que tenemos del transporte dan cuenta que el grueso de las personas se desplazan hacia Playa Ancha en la mañana y a la tarde de bajada", explicó.

Millones agregó que diariamente, a partir de las 20:00 horas, el tránsito queda completamente suspendido mediante barreras para evitar que circulen autos de gran tonelaje. Respecto de la recuperación del primer socavón, informó que "las obras de la reconstrucción van a comenzar casi a fines de agosto en el socavón 1, que es el que está esperando el Decreto de Emergencia del Ministerio de Obras Públicas".

SEGUNDO SOCAVÓN

En relación con el segundo socavón detectado en avenida Altamirano, el Delegado Presidencial Regional señaló que actualmente se realizan estudios técnicos para determinar el nivel de afectación de la infraestructura y definir si será posible mantener habilitada parcialmente la vía. "Se está haciendo la evaluación con el equipo Georadar para ver cuál es el nivel de compromiso de la vía. Esto tiene relevancia para saber si vamos a dejar una vía de alternativa, tal como ocurre con Altamirano".

En ese sentido, expresó que "si el Georadar nos indica que solamente está comprometida la vereda y una parte de una calzada, haremos el mismo ejercicio de establecer un solo paso de vehículos en un sentido u otro".

Asimismo, precisó que la reparación de este segundo evento "aún no está costeada para saber cuánto implicará en recursos su reparación. Tampoco va a estar incluido en el Decreto de Emergencia. Por eso puede tener un tiempo mayor".

OBRAS EN CARAMPANGUE

Millones también abordó otras intervenciones programadas en la red vial de Valparaíso. Indicó que durante agosto se espera iniciar los trabajos en el sector de Rubén Darío y confirmó que el próximo 21 de septiembre comenzarán las obras en la subida Carampangue debido al deterioro de un colector centenario.

"El 21 de septiembre van a comenzar los trabajos en la subida Carampangue, en un colector que tiene más de 100 años. Se hizo una inspección técnica ayer, que da cuenta que eso puede colapsar. Y por eso es que se van a adjudicar las obras ahora en agosto y se ha pospuesto al 21 de septiembre para no afectar las Fiestas Patrias", dijo.

La intervención obligará a cerrar esa vía por cerca de dos meses, por lo que las autoridades ya trabajan en un nuevo plan de gestión de tránsito. Sobre ello, el delegado sostuvo que "vamos a tener un segundo plan de tránsito porque vamos a cortar dos meses Carampangue, que es una vía importante de desahogo a los sectores altos".

Finalmente, advirtió que "hoy día el transporte público de subida estamos haciendo que suba por Carampangue y por Taqueadero. Pero cuando se produzca este hecho, vamos a tener que hacer un nuevo plan de modificación del transporte público, no descartando una probable restricción vehicular", concluyendo que este proceso se coordina con universidades, el Hospital, la Escuela Naval y representantes de las fondas para reducir el impacto durante las Fiestas Patrias.

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