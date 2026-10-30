Seremi de Salud de Valparaíso decomisa y destruye 7,45 toneladas de queso elaborado en fábrica clandestina de Santa María

Casi 7,5 toneladas de queso fueron decomisados y destruidos por la Seremi de Salud de Valparaíso, tras detectar el funcionamiento de una fábrica informal de productos lácteos en la comuna de Santa María, provincia de San Felipe, que operaba en condiciones sanitarias inadecuadas.

El procedimiento se desarrolló en el marco de acciones de fiscalización iniciadas a partir de una denuncia relacionada con la entrega de leche de mala calidad a plantas elaboradoras de queso que funcionarían informalmente.

La seremi de Salud, Dra. Mariol Luan, señaló que "nuestro compromiso es proteger la salud de las personas y, para ello, realizamos fiscalizaciones permanentes para detectar y detener actividades que representen un riesgo para la población. Reiteramos el llamado a la comunidad a adquirir alimentos en establecimientos autorizados y a denunciar situaciones que puedan poner en riesgo la salud pública”.

En una primera etapa, el equipo fiscalizador inspeccionó una lechería y solicitó antecedentes sobre su producción correspondiente al primer semestre de 2026 y los destinatarios de esta. Posteriormente, hizo verificaciones en distintos puntos donde presuntamente se elaboraban quesos sin las autorizaciones correspondientes.

Fue durante estas diligencias que se identificó un recinto en Santa María donde se desarrollaba la producción informal de queso. La Autoridad Sanitaria, en coordinación con Carabineros de Chile, ingresó al lugar señalado y constató la existencia de una fábrica que funcionaba en condiciones sanitarias inadecuadas.

Ante estos hechos, la Seremi de Salud dispuso la detención de la producción y el decomiso de los productos elaborados y en proceso de elaboración.

En total, el procedimiento permitió decomisar y destruir 7,45 toneladas de productos lácteos, evitando que estos productos elaborados en condiciones sanitarias inadecuadas pudieran ingresar a los circuitos de comercialización y llegar a la población.

Finalmente, la Seremi de Salud inició el correspondiente sumario sanitario contra el responsable de la actividad, con el objetivo de establecer las responsabilidades y determinar las sanciones que correspondan conforme a la normativa vigente.

PURANOTICIA