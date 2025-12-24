Seremi de Salud de Valparaíso comparte recomendaciones para cuidar la salud mental durante fiestas de fin de año

Si bien, fin de año se asocia a celebraciones, reuniones familiares y un balance del periodo que concluye, también puede resultar desafiante, especialmente para quienes conviven con problemas de salud mental. Por esa razón, el equipo de Salud Mental de la Seremi de Salud de Valparaíso compartió cuatro consejos que pueden ayudar a transitar estas fechas.

1.- Conectar con otras personas

El seremi (s) de Salud, Carlos Zamora Rojas, explicó que “conversar con personas de confianza sobre lo que sentimos y estar disponibles para quienes atraviesan momentos difíciles puede marcar una gran diferencia. Acompañar y ofrecer apoyo activo fortalece los vínculos y alivia la carga emocional”.

2.- Planificar cómo enfrentar momentos de crisis

El encargado de Salud Mental de la Seremi de Salud, Nicolás Díaz, comenta que “es fundamental darnos tiempo para descansar, mantener rutinas de sueño saludables y, en lo posible, incorporar técnicas de relajación o actividad física de manera regular. También es importante evitar el consumo de alcohol y otras drogas, y mantenerse alejado de situaciones que puedan incentivar su uso”.

3.- Practicar el autocuidado

Por su parte, la referente de Prevención del Suicidio de la Seremi, Francisca Vásquez, apunta a que es clave “contar con un plan para manejar situaciones de estrés, tristeza o soledad puede ayudar a que esos momentos sean más llevaderos. Identificar a quién llamar en caso de emergencia o qué acciones realizar cuando aparezcan esos sentimientos es una forma de cuidarnos y prevenir riesgos”.

4.- Compartir con niños, niñas, adolescentes y personas mayores

Finalmente, los expertos coinciden en que estas fechas son una oportunidad para conectar con quienes requieren más acompañamiento. Por eso es importante estar presentes con niños, adolescentes y personas mayores, compartir actividades que les interesen y abrir espacios de conversación, ya que contribuye a fortalecer lazos y reconocer los logros del año.

En tanto recordaron que el Ministerio de Salud mantiene disponibles las líneas de apoyo telefónico para quienes necesiten orientación o contención emocional: Salud Responde al 600 360 7777, opción 2; o la Línea de Prevención del Suicidio *4141.

