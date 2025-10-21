Seremi de Salud de Valparaíso certifica a monitores para el bienestar humano, animal y ambiental en Laguna Verde

Hasta Laguna Verde, en la comuna de Valparaíso, llegó la Seremi de Salud para ejecutar la Escuela de Formación de Monitores Territoriales en Tenencia Responsable de Mascotas y Cuidados Comunitarios. En total fueron 14 profesores, líderes y dirigentes del sector, quienes se certificaron con estas nuevas competencias.

El objetivo fue fortalecer los conocimientos de los asistentes sobre cuidado responsable de mascotas, deberes de los tutores y marco legal vigente; capacitar en prevención y control de enfermedades zoonóticas y parasitarias, además de impulsar redes de colaboración entre las instituciones y la comunidad orientadas al bienestar animal y humano.

Fueron tres sesiones formativas las que culminaron con una Feria del Bienestar Humano, Animal y Ambiental, con el propósito de educar a la comunidad de Laguna Verde sobre la importancia de la tenencia responsable de mascotas, certificar a los monitores formados y realizar una vacunación antirrábica de 30 perros y gatos previamente inscritos.

En la ocasión, también se realizó socioeducación a los asistentes en temáticas como prevención de la rabia, hantavirus, tenencia responsable de mascotas; además de otros temas de interés sanitario como inocuidad de los alimentos, buen uso del agua y sus beneficios para la salud.

Durante octubre, el equipo de la Seremi de Salud, junto a las instituciones participantes de esta actividad, replicarán esta experiencia en el sector La Isla de San Roque, en Valparaíso.

