Seremi de Salud cursó más de 80 sumarios sanitarios y decomisó 2,6 toneladas de alimentos por Fiestas Patrias en la región de Valparaíso

Como parte del balance tras el término de Fiestas Patrias, la seremi de Salud de la región de Valparaíso, Lorena Cofré, destacó el trabajo de los equipos de la Autoridad Sanitaria, que desde agosto vienen realizando fiscalizaciones en todo el territorio para el resguardo de las personas en las celebraciones que pasaron el reciente fin de semana largo.

“Desde el trabajo de los equipos de la Seremi de Salud, realizamos 342 fiscalizaciones, además hemos cursado alrededor de 83 sumarios y que tienen que ver principalmente con las condiciones de conservación de los alimentos”, detalló la Autoridad Sanitaria. En ese sentido las inspecciones se realizaron a carnicerías, supermercados, fábricas de empanadas previo a las festividades y, durante las celebraciones, a fondas y fiestas criollas en la región.

Cofré detalló que a la fecha “no hemos recibido denuncias respecto a alguna intoxicación o Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) y recibimos dos denuncias de tipo comunes en cuanto a la realización de las fondas”. Los canales de denuncia formal son a través de la página web de la Seremi de Salud www.ssrv.cl y en oirs.minsal.cl

Finalmente, durante todo el periodo –que inició en agosto- se decomisaron 2,6 toneladas de alimentos en supermercados, carnicerías y fábricas de empanadas. El 98,6% de estos correspondió a carne en mal estado.

Asimismo, se efectuaron fiscalizaciones a la Ley de Etiquetados de Alcoholes y en Viña del Mar se realizaron sesiones educativas sobre manipulación de alimentos con fonderos.

PURANOTICIA