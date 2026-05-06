Seremi de Salud condena ataque a funcionarios del Cesfam Marcelo Mena y del SAPU Quebrada Verde de Valparaíso

La seremi de Salud de Valparaíso, Mariol Luan, condenó el ataque sufrido por los equipos de trabajo de dos centros asistenciales de la comuna porteña.

Se trata del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Marcelo Mena y del SAPU Quebrada Verde, hechos acontecidos el 4 de mayo, que también sufrieron daños en su infraestructura pública, lo que afecta a usuarios de estos establecimientos.

“Es nuestro deber, como institución, pero también como sociedad y comunidad proteger a quienes nos cuidan en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando nuestra salud se ve afectada; pero también nos acompañan para mejorar nuestra calidad de vida protegiéndonos sin condiciones", comenzó indicando la autoridad.

Asimismo, planteó que "es un hecho que condenamos y enviamos, como Seremi de Salud, nuestra solidaridad a los equipos de trabajo y funcionarios afectados”.

Finalmente, la Autoridad Sanitaria manifestó que se encuentra en coordinación con la Corporación Municipal de Valparaíso para apoyar las acciones tras el ataque y cualquier medida de mitigación que pueda ser adoptada.

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