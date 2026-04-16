Seremi de Salud asegura que Hospital Provincial Marga Marga avanza "a paso firme" y apuesta por su apertura "en el menor tiempo"

A pesar de que las obras ya se encuentran finalizadas y solo restan algunas observaciones en proceso de subsanación, el Hospital Provincial Marga Marga aún no cuenta con la autorización definitiva para entrar en funcionamiento. El recinto, emplazado en Villa Alemana, continúa en una etapa clave previa a su apertura oficial.

Fue a fines de marzo cuando la ministra de Salud, May Chomalí, visitó Quilpué y abordó el estado del proyecto, manifestando que “apenas se termine la resolución de las observaciones, vamos a definir cuándo se puede... pero me imagino que queda poco tiempo para ello”. Sus declaraciones reflejaron un tono optimista respecto de los plazos para la puesta en marcha del esperado establecimiento de salud.

Sin embargo, desde el ámbito local surgieron de inmediato visiones un tanto más cautelosas. El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, reiteró sus dudas en torno a una pronta inauguración, subrayando que “un hospital de esta envergadura no requiere sólo abrir las puertas, sino que aún no está la conectividad, la accesibilidad y la seguridad en primera línea”. En esa línea, la autoridad comunal proyectó que lo más probable es que el recinto sanitario comience a operar “por etapas”.

En medio de estas posturas, la recientemente nombrada seremi de Salud de Valparaíso, Mariol Luan Pérez, entregó una actualización respecto al avance de las observaciones, etapa previa a la apertura, manifestando que "nosotros estamos trabajando en conjunto con el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ). Llevo pocos días en el cargo, pero yo vengo del SSVQ y la verdad es que conozco el trabajo arduo que ha realizado el equipo y que se ha trabajado en conjunto".

La autoridad sanitaria añadió que "ahora, en este nuevo rol, me entero que nuestro equipo también va avanzando a paso firme. Tenemos todo organizado para que en el menor tiempo de brecha podamos acceder a tenerlo en funcionamiento, pero evidentemente sin entorpecer lo que es esta campaña de invierno".

Asimismo, la nueva Secretaria Regional Ministerial enfatizó la necesidad de priorizar estándares adecuados en la atención, indicando que “nosotros tenemos que ser responsables con nuestra población y tanto la calidad como la oportunidad en la atención es por lo que vamos a velar. Así que tranquilidad en eso”.

De esta forma, el Hospital Provincial Marga Marga se mantiene en una fase decisiva, marcada por avances administrativos y técnicos, pero también por cuestionamientos respecto a condiciones externas clave para su operación. Mientras se afinan los últimos detalles, la apertura del recinto sigue sin una fecha definida, aunque con expectativas de concretarse en el corto plazo, posiblemente de manera gradual.

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