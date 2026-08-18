Seremi de Salud activa plan de contingencia para agilizar ingreso de alimentos tras reapertura del paso Los Libertadores

La Seremi de Salud de Valparaíso anunció un plan de atención de contingencia en la Oficina de Internación de Los Andes, con el objetivo de gestionar la alta acumulación de cargas de alimentos, tras el cierre prolongado del paso fronterizo Los Libertadores, que este martes 18 de agosto reabre al tránsito de camiones desde Argentina.

De esta forma, se busca agilizar los trámites de Certificados de Destinación Aduanera (CDA) y Autorizaciones de Uso y Disposición (UyD), sin descuidar la fiscalización sanitaria ni la cadena de frío de los productos de consumo humano.

La medida contempla la ampliación del horario de atención de lunes a viernes entre las 08:30 y las 20:30 horas, mediante el uso de horas extraordinarias, además de habilitar turnos durante fines de semana y festivos en función de la demanda.

Además, para reforzar la capacidad de respuesta, el organismo incrementó su dotación operativa en el Puerto Terrestre Los Andes (PTLA), con un equipo compuesto por dos supervisores, tres administrativos y seis fiscalizadores de andén, con la posibilidad de sumar personal de apoyo desde la Oficina Provincial Aconcagua si el flujo de camiones lo requiere.

En materia de fiscalización, el plan priorizará la inspección física en productos perennes o refrigerados -como los cárnicos- para asegurar su idoneidad en las fechas previas a Fiestas Patrias. En contraste, para los alimentos no perecibles se privilegiará la revisión documental a fin de acelerar la liberación de los camiones.

Asimismo, los insumos de alto riesgo sanitario, tales como suplementos alimenticios y productos para deportistas, no se tramitarán en esta oficina y deberán ser ingresados para su evaluación en la región Metropolitana.

El plan contempla una coordinación permanente entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio Nacional de Aduanas, la Administración del Puerto Terrestre Los Andes y la Delegación Presidencial Provincial para monitorear los tiempos de espera y el flujo de mercancías.

Además, la Seremi de Salud de Valparaíso informará las autorizaciones documentales de cargas refrigeradas a su par de la región Metropolitana para fortalecer la fiscalización posterior en centros de distribución y puntos de venta.

En línea con lo dado a conocer, la normativa autoriza a los usuarios a presentar solicitudes de uso y disposición antes del arribo efectivo de las cargas, manteniendo la vigencia de las medidas durante diez días corridos prorrogables según la evolución del tráfico fronterizo.

"Las medidas de flexibilización operativa contempladas en el presente plan tienen por objeto resguardar la continuidad de la gestión sanitaria frente a una situación extraordinaria de contingencia y no implican la eliminación de controles sanitarios", señaló la seremi.

"Las actividades de fiscalización podrán reforzarse tanto durante la internación como posteriormente en los lugares de almacenamiento, distribución o expendio, conforme a la evaluación de riesgo efectuada por la Autoridad Sanitaria", añadió.

Finalmente, indicó que "la ejecución del presente plan se evaluará constantemente mientras dure la contingencia, según las condiciones operacionales observadas y del volumen de cargas acumuladas pendientes de tramitación, de modo de actualizar o tomar medidas adicionales para resguardar en la mayor medida posible, la continuidad operacional, teniendo presente el contexto e impacto en la operación habitual que provocan las aglomeraciones dadas por el cierre del paso fronterizo".

PURANOTICIA