Seremi de la Mujer reporta un femicidio consumado y seis frustrados en lo que va de 2025 en la región de Valparaíso 

El femicidio es considerado como la expresión más extrema de violencia contra la mujer y es un delito que se está evidenciando a nivel nacional y la región de Valparaíso no está exenta de casos. Según los antecedentes que maneja la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de la Mujer y Equidad de Género, durante el año pasado hubo cuatro femicidios consumados, 29 frustrados y cuatro en grado de tentados.

Se habla de femicidio frustrado cuando el agresor intenta matar a una mujer por razones de género, pero no lo logra; mientras que en el caso del femicidio tentado, el agresor comienza a ejecutar el crimen, pero no lo termina. La diferencia fundamental entre ambos es que en el primero no hay una acción completa y en el segundo no hay resultado por defecto de la acción en cualquiera de sus partes.

¿Y cuál es la situación que se está dando en lo que va de 2025?

Las cifras entregadas a Puranoticia.cl por parte de la Seremi de la Mujer dan cuenta de que en lo que va de este 2025 se ha registrado un femicidio consumado, seis frustrados y, hasta ahora, ninguno en calidad de tentado.

El Informe Nacional de Víctimas de Femicidios 2024, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, si bien, se concentra en estadísticas a nivel nacional, esa realidad se traslada también al caso de las regiones. Cuando se habla del delito de femicidio, en base a la información aportada por el Ministerio de la Mujer para el período 2018-2024, “se observa que las víctimas pertenecen mayoritariamente al rango etario entre 30 a 39 años y 18 a 29 años. En 2024, las víctimas de femicidios se concentran en el tramo de edad que va de los 18 a los 29 años, aumentando en 23,1 puntos porcentuales en relación con el primer semestre del año 2023. En segundo lugar, le sigue el rango etario entre 30 a 39 años, con un 28,6%, que presenta una disminución de 6,4 puntos porcentuales respecto del 2023”.

, seremi de la Mujer y Equidad de Género de Valparaíso, Camila Lazo, sostuvo a Puranoticia.cl que “los femicidios consumados y frustrados son la expresión máxima de la violencia de género hacia las mujeres, cuyo fenómeno es transversal y afecta a 1 de cada 3 mujeres en Chile y el mundo. Como Ministerio, entendemos profundamente el daño irreparable que producen estas acciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres. Es por eso, que en 2024 logramos aprobar -luego de siete años de tramitación- la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia de género, que mejora la fiscalización de las medidas cautelares y establece un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia”.

La autoridad regional precisó que esa legislación fortalece el rol de representación jurídica del Ministerio de la Mujer, incorpora a los niños como víctimas y no sólo como testigos de la violencia de género, y crea un Sistema de Gestión Integral de casos de Violencia de Género.

Consultada sobre qué pueden hacer quienes son víctimas de violencia de género, Lazo afirmó que "es importante recalcar que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género dispone del número 1455, un servicio completamente confidencial que entrega información y orientación especializada. Sin embargo, en caso de denuncia, los únicos teléfonos son el 133 de Carabineros y el 134 de la PDI. Hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto a acompañar, intervenir, interpelar, y denunciar estos hechos cuando están ocurriendo. Cualquier persona puede realizar una denuncia. Así, de todos depende erradicar la violencia contra las mujeres”.

(Imagen de referencia)

