Seremi de Gobierno y difícil instalación del Gabinete en Valparaíso: “Estamos constituidos, más allá de algunos ajustes”

En medio de cuestionamientos por el proceso de instalación del nuevo gabinete regional, la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, conversó con Puranoticia Matinal y reconoció que la conformación del equipo no ha estado exenta de dificultades, aunque aseguró que el trabajo ya está en marcha.

Durante la entrevista, la autoridad explicó que este tipo de procesos son habituales en los inicios de cualquier administración. “Es un proceso no exento de algunas dificultades, ajustes que hay que hacer”, señaló, aludiendo a los requisitos y condiciones necesarias para asumir cargos en las distintas seremías.

Pese a ello, la vocera fue enfática en destacar el estado actual del gabinete regional, bajando el tono a las críticas. “Estamos plenamente constituidos, yo creo que eso es lo importante, más allá de algunos ajustes que son propiamente de las instalaciones de todos los gobiernos”, afirmó.

En esa línea, Pérez subrayó que los cambios o modificaciones responden a estándares exigidos desde el nivel central. “Siempre van a haber ajustes, el Presidente ha sido súper exigente en eso y si hay que hacer ajustes, bueno, hay que hacerlo de manera rápida”, agregó.

Asimismo, la autoridad reiteró que el foco del gabinete está puesto en avanzar en las prioridades del Gobierno en la región, destacando la coordinación entre las distintas carteras para dar respuesta a las demandas ciudadanas.

De esta forma, desde el Ejecutivo regional buscan transmitir tranquilidad respecto al funcionamiento del equipo, insistiendo en que, pese a las complejidades iniciales, el gabinete ya se encuentra operativo y enfocado en la gestión.

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