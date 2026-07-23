Seremi de Gobierno evaluará medidas para endurecer fiscalización a distribuidoras eléctricas tras emergencia en la V región

Luego del severo impacto del sistema frontal en la región de Valparaíso, la respuesta de las compañías distribuidoras de energía eléctrica quedó en el centro de la controversia. Miles de familias permanecieron hasta casi una semana sin suministro eléctrico y, en muchos casos, también sin agua potable, situación que llevó al Gobierno a anunciar una revisión profunda del marco regulatorio e institucional que rige a estas empresas.

La secretaria regional ministerial (Seremi) de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, confirmó en Puranoticia.cl que, una vez superada la fase más crítica de la emergencia, el Ejecutivo impulsará y evaluará, junto al Poder Legislativo, modificaciones legales destinadas a fortalecer las facultades de fiscalización del Estado y aumentar la responsabilidad de las empresas distribuidoras.

"Después de pasar esta emergencia vamos a tener que evaluar seriamente la legislación, cómo el Estado puede fiscalizar a las empresas. Recordemos que en nuestra región, tenemos tres empresas que prestan el servicio eléctrico, Chilquinta, CGE y Litoral (…) Vamos a tener que levantar aquellas alertas, sacar lecciones de esto y, por supuesto, hacer las modificaciones legales correspondientes", sostuvo la Seremi Rosario Pérez.

TIEMPOS DE REPOSICIÓN Y COMPENSACIONES

La vocera regional calificó como inaceptable la prolongada demora en la reposición del suministro eléctrico, señalando que la situación afectó gravemente la calidad de vida de miles de personas en distintas comunas de la región.

"No puede ser posible que a seis días todavía queden familias y vecinos que están sin energía eléctrica, lo que en muchos casos también se traduce en estar sin agua potable. Este es un tema que sin duda va a necesitar un análisis posterior a la emergencia", advirtió la autoridad.

Respecto de las compensaciones económicas anunciadas por las empresas distribuidoras, Pérez sostuvo que estas no son suficientes para reparar el impacto que enfrentaron las familias durante los días sin servicios básicos.

"Ninguna compensación vale el mal rato y la desesperación de no tener suministro eléctrico ni agua durante siete días. Yo creo que eso no lo compensa nadie. Ningún beneficio económico va a compensar esa impotencia", remarcó.

FISCALIZACIÓN DE LA SEC

En relación con las acciones adoptadas durante la emergencia, la Seremi explicó que el Ministerio de Energía ofició a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) desde los primeros días del evento climático para iniciar los procesos de fiscalización correspondientes.

Asimismo, reconoció la limitada capacidad operativa de la SEC en la Región de Valparaíso, confirmando que el organismo cuenta originalmente con solo cuatro fiscalizadores, lo que obligó a solicitar refuerzos de emergencia.

"Es verdad", admitió Pérez al ser consultada sobre si la SEC regional cuenta originalmente con solo cuatro fiscalizadores para atender a toda la región de Valparaíso, motivo por el cual se debió pedir contingente adicional de emergencia.

Finalmente, la vocera aseguró que el Gobierno mantendrá una postura de máxima exigencia en los procesos sancionatorios que puedan derivarse de esta emergencia. Además, indicó que se revisarán aspectos técnicos como el manejo de la arboleda y la franja de protección del tendido eléctrico, con el objetivo de reducir el impacto de futuros eventos climáticos.

"Como Gobierno vamos a ser muy exigentes para que las empresas respondan como corresponde, no solo en la compensación, sino en que la ley caiga sobre las empresas eléctricas y logremos un suministro más seguro para enfrentar este tipo de eventos", concluyó la seremi.

(IMAGEN DE REFERENCIA)

PURANOTICIA