Activan diálogos para modernizar el Estado en la región de Valparaíso: privados ponen la “permisología” en el centro del debate

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, y la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, encabezaron uno de los «Diálogos Regionales» mandatados por el Presidente José Antonio Kast en todo el país, con el objetivo de levantar diagnósticos, problemáticas y propuestas locales que permitan construir la Agenda de Transformación del Estado 2026-2030.

La instancia reunió a representantes de la academia, del mundo privado y de la sociedad civil, y abordó temáticas centradas en la optimización de la gestión y gasto público, la prevención y anticipación de problemáticas ciudadanas, la optimización y simplificación de la relación entre las personas y el Estado, y el impulso del desarrollo económico, entre otras.

La información obtenida en estos diálogos permitirá definir la hoja de ruta para la modernización del Estado, fortaleciendo la capacidad para generar valor público, impulsando iniciativas que promuevan una gestión más eficiente, coordinada y centrada en las personas, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y fortalecer la confianza ciudadana.

El delegado Millones señaló que “esto fue un planteamiento que nos hizo nuestro Gobierno, con miras a la agenda de modernización del Estado y se están haciendo en todo el país, sentando al sector público y privado en la misma mesa a intercambiar opiniones, a plantear inquietudes, a levantar los nudos que existen en distintas áreas, especialmente en lo que se refiere a la inversión. Acá tenemos a la Cámara de Comercio, empresas portuarias, las universidades y otros sectores que son relevantes para la sociedad y la región. Cada uno de estos aportes se constituyen en un documento de trabajo para que el Gobierno haga un esfuerzo por transformar el país, modernizar el Estado”.

Por su parte, la seremi Pérez, indicó que “el Presidente José Antonio Kast nos ha encargado modernizar el Estado, llegar antes con las soluciones y no después, estar atentos a poder hacer del Estado un Estado moderno, ágil, que escuche. Y es por eso que estamos en este ejercicio que valoro, en donde se escucha a la academia, al sector privado, al sector público, todos los actores sentados, conversando sobre cómo hacemos mejor el Estado para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Esto es tremendamente importante, porque tenemos que incorporar la tecnología, por ejemplo, al servicio de todos los habitantes, sobre todo en nuestra región. Tenemos que hacer un Estado más amigable, más ágil. A través de estos diálogos, vamos a presentar un plan en donde esperamos poder tener ese Estado que tanto necesitamos, sobre todo en épocas de emergencia”.

Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, valoró esta instancia destacando que “la modernización del Estado es un proyecto urgente que venimos pidiéndolo hace mucho tiempo. Trabajar acá y que nos convoquen a estos diálogos es un inicio de algo muy importante para el sector privado, porque necesitamos urgente trabajar en la permisología y en los proyectos de inversión para la región. Necesitamos mejorar nuestra actividad económica, mejorar la tasa de desempleo, ser una región competitiva y atraer proyectos grandes a la región. Tenemos proyectos inmobiliarios, turísticos, logísticos, portuarios que llegan a la región y demoran años esperando que se les dé permiso para poder seguir construyendo. Y eso estanca nuestra economía".

Cabe hacer presente que, según la encuesta «Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas», de la OCDE, la confianza de los chilenos sobre el Estado y los servicios se redujo desde un 30,4% en 2023 a un 25,7% en 2025. Es decir, 1 de cada4 chilenos no confía en el Estado. Por ello, dentro de las prioridades del Gobierno en esta Agenda de Transformación del Estado 2026-2030 es que “Chile vuelva a creer”, con diagnósticos y propuestas que sean levantadas por la misma ciudadanía y que se plasmen en esta estrategia de modernización del aparato público.

PURANOTICIA