Seremi de Gobierno de Valparaíso y corte de luz: “Lo ocurrido nos indigna y hemos instado a acelerar las investigaciones"

Un total de 19 millones de personas es el registro que se tiene de los afectados por el apagón del martes, el que abarcó 14 regiones del país, y que se debió a una desconexión en una línea de transmisión de 500 kV, propiedad de la empresa de origen colombiano ISA Interchile. El evento fue grave, ya que el 98% del país quedó, literalmente, a oscuras por más de ocho horas, pasando a la historia como la interrupción del suministro eléctrico más grave de los últimos 15 años.

Frente a lo ocurrido, el Presidente de la República, Gabriel Boric, sostuvo que "la situación debió haber estado regularizada mucho más temprano", agregando que "lo ocurrido nos indigna, porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas y, por lo tanto, es deber del Estado de Chile hacer valer esas responsabilidades".

Ese es el panorama a nivel nacional, pero ¿cómo se observa lo ocurrido desde regiones y, en particular, en la región de Valparaíso? ¿Se tomaron los recaudos a tiempo? ¿La reposición debió haber sido más rápida? Puranoticia.cl habló del tema con la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, para conocer cuál es la evaluación que se hace y qué se debiera hacer para mejorar las telecomunicaciones y el transporte, considerando que el metrotrén vio interrumpido su servicio producto de la falta de electricidad.

En tal sentido, la vocera regional sostuvo que “siempre que hay un desastre como éste, que no ocurría hace muchos años desde 2011, nos supone desafíos, poder ir revisando protocolos, poder ir revisando el funcionamiento, pero también de buscar responsabilidades”.

Para la autoridad regional, “lo que ocurrió hace días es indignante, afectó a gran parte de nuestro país, a la totalidad de la región de Valparaíso, por cierto, suponiendo condiciones riesgosas sobre todo para personas electrodependientes, personas que se encontraban en unidades de redes asistenciales... y este tipo de cuestiones no pueden ocurrir en ningún caso”.

Moraga añadió que “hemos instado a acelerar las investigaciones para buscar a los responsables y que también que esa responsabilidad, una vez que esté determinada, traiga aparejada las sanciones correspondientes”.

DESAFÍO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Respecto de cuáles son los desafíos que, en materia de telecomunicaciones hay en la región de Valparaíso, la autoridad precisó que “por cierto, tenemos desafíos en materia de telecomunicación. Hemos estado avanzando ante esta emergencia, por ejemplo, entre otras cosas, se pudo habilitar un roaming que conectaba a internet o a redes móviles, datos móviles a todos los ciudadanos. Eso es algo que se instauró para el incendio del pasado 2 y 3 de febrero de 2024 y que, en esta ocasión, se volvió a replicar de muy buena manera, pudiendo dotar también de esta conectividad a los vecinos de la región”.

La Seremi de Gobierno reconoció que “por supuesto, debemos seguir avanzando en la modernización de las telecomunicaciones de nuestro país, pero además de la modernización de la institucionalidad, avanzar en que las empresas privadas que entregan el suministro eléctrico, en este caso, cumplan con los estándares correspondientes, no sólo porque están entregando un servicio, sino porque es un servicio de primera necesidad para los habitantes del país”.

Respecto de las compañías que entregan el servicio de telefonía móvil y fija, y cuyos clientes también se vieron afectados con caída de las señales, Moraga indicó que “la baja en la señalética de telefonía, en este caso particular, tuvo relación, por cierto, como consecuencia del corte del suministro eléctrico. Hay un principal responsable, que son las empresas que entregan el servicio, y tenemos que ir avanzando en nuestras telecomunicaciones. Como Gobierno, estamos apuntando a eso, hemos despachado un proyecto de ley que supone que internet también sea un derecho básico dentro de la canasta, así como lo es el agua, la luz, el gas, para poder dotar de más herramientas no sólo al Estado, sino también a la comunidad toda y, ahí, tenemos que avanzar en un trabajo que debe ser colaborativo con las empresas de telecomunicaciones y no sólo desde la institucionalidad, desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.

¿Y LA TECNOLOGÍA PARA QUÉ ESTÁ ENTONCES?

Puranoticia.cl también conversó con Jacinto Obispo, director de Tecnología Apiux, quien aseguró que “es fundamental reconocer la responsabilidad que recae en la falta de control de la infraestructura eléctrica. Esta situación debería ser inaceptable en un país con un alto nivel de desarrollo y que, de hecho, es un modelo a seguir para muchos otros países cercanos. Desde una perspectiva tecnológica, es interesante plantear el papel que podría haber desempeñado la inteligencia artificial en este contexto. Aunque la Inteligencia Artificial (IA) no realiza milagros, su efectividad radica en la cantidad y la calidad de los datos. Si la red eléctrica, los operadores, los generadores y la administración pública hubieran implementado un adecuado sistema de recopilación de datos desde la generación de consumo, incluyendo mediciones en tiempo real a nivel de usuario particular y de grandes centros de consumo, podríamos haber detectado patrones en todas las micro fallas anteriores que nos hubieran permitido predecir las fallas masivas”.

Según el experto, si se hubieran tomado en cuenta todos los datos como, por ejemplo, los hechos climáticos y el historial de fallas en cada componente de la red, “se habría podido identificar condiciones recurrentes y anticiparnos a problemas mayores. La combinación de estos datos, junto con la telemetría y sensores instalados en los generadores, transformadores, interruptores, seleccionadores, líneas de distribución, permitiría implementar planes de mantenimiento más efectivos y detectar situaciones donde, alguno de los elementos, funciona cercano a sus límites de capacidad”.

PURANOTICIA