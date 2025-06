Seremi de Gobierno de Valparaíso proyecta participación de 1,8 millones de personas en las Primarias Presidenciales del oficialismo

Este domingo 29 de junio se celebrarán las Elecciones Primarias Presidenciales 2025, una instancia de votación de carácter nacional y voluntario, que tiene como objetivo dirimir al candidato único que el oficialismo presentará en la Elección Presidencial del domingo 16 noviembre y donde son cuatro las cartas en competencia.

Los postulantes –según el orden dispuesto por el Servicio Electoral (Servel) en el facsímil son Gonzalo Winter, diputado y representante del Frente Amplio (FA); Jeannette Jara, ex ministra del Trabajo y carta del Partido Comunista (PC); Carolina Tohá, ex ministra del Interior y abanderada del Socialismo Democrático (PPD, PS, PR Y PL); y Jaime Mulet, diputado y militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

En las Elecciones Primarias Presidenciales podrán participar personas afiliadas a los partidos políticos que hayan pactado para participar en esta elección y personas independientes, es decir, que no están afiliadas a ningún partido político. En tanto, no pueden participar quienes están afiliados a partido fuera del pacto inscrito a Primarias.

Otro detalle importante es que el voto de las elecciones Primarias Presidenciales 2025 es voluntario, por lo que en caso de no asistir a sufragar este domingo 29 de junio, no es necesario acudir a Carabineros a presentar sus excusas ni se arriesgan multas. Distinta es la situación de los vocales de mesa que no puedan asistir. En su caso, deberán esperar la citación del Juzgado de Policía Local para que presenten sus descargos.

Sobre esta importante votación se refirió la seremi de Gobierno de Valparaíso, María Fernanda Moraga, quien en conversación con Puranoticia.cl abordó los alcances que tendrá este proceso que se llevará a cabo a lo largo de las 38 comunas de la región.

En primer lugar, expuso que el trabajo que han desarrollado como Gobierno ha buscado "incentivar la participación en estas Primarias que se van a desarrollar el próximo domingo 29, que son voluntarias y donde la obligación es sólo para quienes cumplen labores de vocal de mesa, para el resto es voluntario. Como Gobierno, creemos que estos procesos participativos son fundamentales para fortalecer la democracia".

Acerca de las acciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo en el marco de este nuevo proceso eleccionario, comentó que "el despliegue institucional que llevamos como Gobierno siempre es la campaña informativa, haciendo un llamado a votar y a informarse. Para eso tenemos la página www.chilevotainformado.cl, donde pueden revisar qué se vota, quiénes son los candidatos y la importancia de esta votación".

"Nuestro despliegue será de coordinación, de monitoreo de los locales de votación, en coordinación con las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que toman el mando de los locales. Todo se organiza con total tranquilidad. En el pais tenemos buen despliegue para las elecciones y esperamos que ésta no sea la excepción y estaremos a disposición y desplegados el fin de semana monitoreando los locales de votación", agregó.

En cuanto a las proyecciones del proceso, la vocera regional de Valparaíso sostuvo que "son elecciones voluntarias y cortas, no deberían tomar mucho tiempo en tener la votación y los resultados. La última elección fue de 1,8 millones y nosotros esperamos mantener ese nivel de votación, por supuesto con el objetivo de fomentar los espacios demoráticos y de decisión. Esta es una elección que va a escoger al candidato oficialista y tendemos a tener la prescindencia necesaria, pero sí informar de este proceso y por eso levantamos www.chilevotainformado.cl".

Un hecho no menor que deben tener presente los vocales de mesa es que la única excusa válida en Carabineros el día de la votación es por estar a más de 300 kilómetros de distancia del local de votación. De lo contrario, deberán esperar su citación al Juzgado de Policía local, recordando que hay sanciones que van entre las 2 a las 8 UTM (vale decir, entre $137.570 y $550.280) por no cumplir con esta labor.

Por último, y a modo de conclusión, la seremi Moraga subrayó a Puranoticia.cl que "Servel es institución muy seria, tenemos estándares maravllosos de probidad y transparencias en nuestros procesos eleccionarios y es improtante que puedan participar de estos procesos democráticos porque, como dice nuestro spot, votar es democracia. Es importante decir que los trabajadores tienen derecho a votar y lo pueden exigir a sus empleadores. Tienen dos horas para cumplir con este derecho. Para las próximas elecciones, aún está disponible el cambio de domicilio electoral, así que quedan días para quienes no se han cambiado y quieran votar".

