Seremi de Gobierno de Valparaíso condena agresión al diputado Javier Olivares: "Las diferencias nunca pueden resolverse a golpe"

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, se refirió a la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares durante una celebración realizada en Olmué, condenando los hechos y manifestando la solidaridad del Gobierno con el parlamentario.

“Lo primero es rechazar de manera categórica la agresión que sufrió el diputado Javier Olivares. Me comuniqué personalmente con él para expresarle nuestra solidaridad como Gobierno, porque no podemos normalizar hechos de violencia que atentan contra la democracia, la convivencia y el bien común”, señaló la autoridad.

La vocera del gabinete regional sostuvo además que "las diferencias nunca pueden resolverse a golpe. Como sociedad, tenemos que aprender a dialogar y a respetarnos, incluso cuando pensamos distinto".

Asimismo, la seremi de Gobierno indicó que ha mantenido contacto con el seremi de Seguridad Pública respecto a las diligencias investigativas que se desarrollan tras el ataque ocurrido en la provincia de Marga Marga.

“Además, he estado en contacto con el Seremi de Seguridad y las personas responsables ya estarían identificadas. Esperamos que en las próximas horas sean puestos a disposición de la justicia”, afirmó la autoridad de la región de Valparaíso.

Cabe recordar que la agresión ocurrió durante una actividad realizada en el Club Deportivo Montevideo de Olmué, donde, según informó previamente la Fiscalía, el diputado fue golpeado en el rostro por un sujeto mientras compartía en el recinto.

Posteriormente, cuando era trasladado al exterior por cercanos, volvió a ser abordado por el mismo individuo junto a otro sujeto, quienes lo empujaron al suelo y continuaron agrediéndolo, resultando también lesionado uno de sus asesores.

Tanto el parlamentario del Partido de la Gente como su acompañante fueron derivados a un recinto asistencial para constatar lesiones, mientras continúan las diligencias para identificar y detener a los responsables.

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