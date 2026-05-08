Seremi de Gobierno de Valparaíso asegura que no habrá recortes al Bono Invierno: “La palabra del Presidente se va a cumplir”

En entrevista con Puranoticia.cl, la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, entregó detalles clave sobre la implementación del Bono Invierno 2026, un beneficio económico diseñado para apoyar a los pensionados con los gastos críticos de la temporada. La autoridad destacó que el monto de este año asciende a $81.257 y que ya comenzó a pagarse de manera automática junto a la pensión del mes de mayo.

El beneficio está dirigido a adultos mayores de 65 años cuya pensión bruta no supere el valor de la pensión mínima de vejez, situada aproximadamente en los $231.440. Pérez subrayó la simplicidad del proceso, diciendo que "las personas lo van a recibir de manera automática, de la misma forma que reciben su pensión". En total, se proyecta que 186.000 personas se vean beneficiadas en la región de Valparaíso, lo que representa un aporte significativo para costear medicamentos y calefacción.

Rosario Pérez destacó que el beneficio ya comenzó a pagarse y que busca ayudar a pensionados a enfrentar gastos de calefacción y medicamentos.

Ante las dudas sobre posibles recortes en el gasto social debido a ajustes fiscales, la vocera fue tajante en respaldar el compromiso del Ejecutivo, señalando que "no hay recorte y las personas tienen que estar tranquilas de que la palabra del Presidente se va a cumplir. (…) Lo que queremos acá es que los recursos sean eficientemente entregados".

Además del apoyo económico, la Seremi informó sobre el despliegue del "Plan Invierno", que cuenta con una inversión de 1.400 millones de pesos. Debido al pronóstico de temperaturas extremas para este fin de semana, se activó el Código Azul en las zonas de San Felipe y Los Andes.

Esta estrategia de emergencia busca proteger a personas en situación de calle mediante la habilitación de albergues, rutas de calle y entrega de raciones de comida. Pérez hizo un llamado a la comunidad para reportar casos de personas en riesgo a través del fondo de emergencia 800-104-777 (opción 0).

Finalmente, la autoridad regional instó a los grupos de riesgo a acudir a los centros de salud para la campaña de vacunación contra la influenza, recordando que "la vacuna es gratuita y va a proteger a todos los adultos mayores" antes de que se intensifique el invierno.

PURANOTICIA