Seremi de Educación asegura que sostenedora del colegio María Auxiliadora de Viña del Mar no ha ingresado solicitud formal de traslado

La Seremi de Educación de Valparaíso abordó la situación que enfrenta actualmente el colegio María Auxiliadora de Viña del Mar, el cual tiene encima una orden judicial de desalojo, motivo por el que decidieron reinstalar sus dependencias en un inmueble cercano, ubicado en calle 3 Norte, donde funcionó el colegio inglés San Patricio.

En primer lugar, indican que durante la semana pasada se reunieron con la sostenedora del establecimiento, a fin de conocer la situación que enfrentan en el marco del litigio judicial que implica la desocupación de su actual recinto. Asimismo, durante esta semana se retomaron las conversaciones, con el propósito de dar continuidad al acompañamiento técnico y atender las consultas que permitan anticipar escenarios y responder adecuadamente ante eventuales contingencias que pudieran presentarse.

En esta instancia, se expusieron medidas de contingencia que están evaluando para resguardar la continuidad del proceso educativo, entre ellas la posibilidad de trasladar provisoriamente el funcionamiento del colegio al edificio de calle 3 Norte.

Frente a ello, la Seremi informó a la sostenedora las condiciones que exige el Ministerio de Educación para autorizar un traslado provisorio, recordando que se trata de un procedimiento formal y reglamentado, cuyo análisis considera –entre otros aspectos– la demostración de que el lugar propuesto cuenta con condiciones adecuadas de infraestructura, habitabilidad y seguridad para estudiantes y trabajadores.

En ese sentido, indicaron que "esta Seremi ha mantenido plena disposición para orientar y responder consultas que apoyen el adecuado proceso de toma de decisiones de la entidad sostenedora". En ese contexto, la cartera regional informó que, "hasta la fecha, no se ha ingresado ninguna solicitud formal de traslado provisorio por parte de la sostenedora del colegio María Auxiliadora de Viña del Mar".

Cabe hacer presente que, de acuerdo con la normativa educacional vigente, es el sostenedor quien posee la responsabilidad de la administración del establecimiento, así como de asegurar las condiciones necesarias para su funcionamiento y continuidad operativa. Esto incluye la adopción de medidas frente a situaciones que puedan afectar la prestación del servicio educativo, siempre en cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por el Mineduc.

"Como Secretaría Regional Ministerial de Educación, reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad educativa del establecimiento y continuaremos monitoreando su evolución, velando porque se resguarden las condiciones educativas y la seguridad de las y los estudiantes", sentenciaron desde la cartera.

