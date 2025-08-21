Sentencian a 24 y 21 años de cárcel a implicados en millonario asalto a sucursal de BancoEstado en Nogales el 2023

La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la región de Valparaíso llevó a juicio a Óscar Javier Lobos Barahona y Bastián Stalim Córdova Vera de 28 y 21 años respectivamente, ambos como autores del robo con violencia e intimidación que afectó a una sucursal de Banco Estados en la comuna de Nogales, donde se sustrajeron 110 millones de pesos.

Los sujetos fueron sentenciados a 24 y 21 años de cárcel.

El primero de ellos fue condenado a 4 años de presidio menor en su grado máximo por el secuestro de las menores y su madre, otros 4 años por el secuestro del empleado del banco, 10 años de presidio por el robo con violencia e intimidación y a 3 años y un día, más multa, por la receptación de vehículo motorizado.

Por su parte, Córdoba Vera fue condenado a 3 años por el secuestro de las tres menores junto a su madre, 3 años por el secuestro consumado del empleado del banco, 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por el robo con violencia e intimidación y 3 años y 1 días, además de multa, por la receptación de vehículo motorizado. Finalmente fue condenado a 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor de tenencia de arma de fuego prohibida.

Los hechos ocurridos en la mañana del 2 de abril de 2023, fueron expuestos ante la sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, presidida por la magistrado María Ríos Latham.

“Todos previamente concertados y luego de haber efectuado vigilancias y seguimientos por aproximadamente un mes, ingresan al domicilio de la víctima, empleado del BancoEstado, a su inmueble en la comuna de Olmué, todos a rostro cubierto y portando armas de fuego, procediendo a requerirle a la víctima las llaves de la bóveda de la sucursal del BancoEstado de la comuna de Nogales, para luego subirlo contra su voluntad e intimidado con las armas de fuego a su vehículo particular, atado de sus manos subiendo con él dos de los antisociales, mientras que los otros dos participes en el delito, proceden a subir contra su voluntad e intimidada con armas de fuego a la cónyuge y a sus tres hijas menores de edad”, explicó el fiscal de SACFI, Benjamín Santibáñez, a cargo de la indagatoria desde el día de los hechos.

Los acusados ingresan al banco con el empleado, intimidan al guardia y varios trabajadores logrando abrir la bóveda y sustraer el dinero, para luego huir del lugar con el millonario botín. Estos antecedentes fueron expuestos de manera detallada al presentar la prueba de cargo que incluyó el testimonio de las víctimas, funcionarios policiales, peritos, evidencias, prueba documental y otros medios.

“Que con los mismos antecedentes probatorios relacionados en los motivos que anteceden, en especial, el análisis policial que fue detalladamente explicado por el testigo y que tuvo corroboración con los demás medios de prueba y con los dichos de los propios acusados, se ha logrado probar, más allá de toda duda razonable, que Óscar Javier Lobos Barahona Y Bastián Stalim Córdova Vera tuvieron participación en calidad de autores directos”, señala a sentencia.

