Sentencian a 20 años de cárcel a hermanos por violento asalto a guardias y robo de fusiles en instalaciones de la Armada en Concón

Quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo deberán cumplir dos hermanos condenados por el robo de dos fusiles de guerra desde el recinto militar de Fuerte Aguayo, en Concón, además de otras penas por tenencia ilegal de armas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 27 de febrero de 2025, cuando los hermanos L.O.R.A y A.A.R.A retuvieron e intimidaron al conductor de un vehículo en Valparaíso, trasladándose posteriormente hasta el Fuerte Aguayo, en Concón. En el recinto militar, irrumpieron en un contenedor y atacaron a balazos e intimidaron a los guardias de la Armada, a quienes amarraron de pies y manos, para luego sustraer dos fusiles de guerra SCAR-L, cascos, chalecos antibalas y especies personales. Tras el atraco, huyeron manteniendo al conductor retenido en el maletero del vehículo, hasta liberarlo posteriormente en el cerro Ramaditas.

La investigación permitió detener a ambos hermanos el 11 de marzo de 2025, durante un operativo realizado por personal del GOPE y OS9 de Carabineros en el cerro Ramaditas, donde fueron incautadas armas artesanales, pistolas de fogueo y municiones. Posteriormente, el análisis del teléfono de uno de los imputados permitió acceder a coordenadas registradas en Google Maps, las que condujeron a los investigadores hasta un bolso oculto entre matorrales, donde fueron encontrados y recuperados los dos fusiles de guerra sustraídos desde Fuerte Aguayo, junto con sus municiones.

CONDENAS

Durante la audiencia de comunicación del fallo, la jueza redactora, Daniela Herrera, dio a conocer la resolución definitiva respecto de L.O.R.A y A.A.R.A.

En primer término, el tribunal resolvió absolver a ambos acusados de algunos cargos menores, entre ellos los delitos de robo con violencia y tenencia ilegal de municiones:

"Se declara: Primero que se absuelva los acusados (...) de los cargos que se le imputan como autores de los delitos de robo con violencia (...) y de tenencia ilegal de municiones".

Sin embargo, ambos fueron condenados como autores de los delitos consumados de robo calificado y robo con violencia de material de guerra, relacionados con los hechos ocurridos en Fuerte Aguayo y la retención del conductor.

Por estos ilícitos, cada uno deberá cumplir una pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo:

"Segundo, que se condena a los acusados (...) como autores de los delitos consumados de robo calificado (...) y de robo con violencia de material de guerra (...) Cada uno de ellos la pena única de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo".

A esta condena se agregó una segunda pena derivada del hallazgo de armamento ilegal en poder de los hermanos. En este caso, el tribunal los condenó por tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de arma prohibida.

Por estos delitos, cada condenado deberá cumplir otros cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo:

"Tercero, que se condena los acusados (...) como autores de los delitos consumados de tenencia ilegal de arma de fuego (...) y de tenencia ilegal de arma prohibida (...) a sufrir cada uno de ellos la pena única de cinco años y un día de presidio mayor en su durado mínimo".

Finalmente, el tribunal determinó que los condenados no podrán acceder a penas sustitutivas, por lo que deberán cumplir las sanciones de manera efectiva.

La sentencia también estableció el descuento del tiempo que ambos permanecieron en prisión preventiva. En el caso de L.O.R.A se reconocieron 546 días de abono, mientras que A.A.R.A registra 504 días de abono:

"Cuarto, que no siendo posible (...) ninguna de las penas sustitutivas (...) ambos deberán cumplir la pena corporal impuesta a cada uno de manera real y efectiva (...) Para su cumplimiento deberán descontarse los días que L.O.R.A ha permanecido ininterrumpidamente sujeto a prisión preventiva (...) un total de 546 de abono. Que asimismo deberán descontarse los 504 días de abono que registra A.A.R.A".

De esta manera, los hermanos deberán cumplir penas efectivas que, sumadas, alcanzan los 20 años y dos días de presidio para cada uno, considerando las condenas por el asalto a Fuerte Aguayo y la posterior tenencia ilegal de armas.

PURANOTICIA