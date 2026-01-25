Senapred declara alerta temprana preventiva en la Región de Valparaíso por tormentas eléctricas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo una Alerta Temprana Preventiva para la Región de Valparaíso, debido a un evento meteorológico asociado a probables tormentas eléctricas.

La medida se aplica en todo el territorio regional, exceptuando la comuna de Juan Fernández y la Isla de Pascua, según informó el organismo a través de un comunicado oficial difundido en sus plataformas.

Desde Senapred explicaron que la alerta preventiva busca reforzar la vigilancia mediante un monitoreo constante de las condiciones climáticas, permitiendo coordinar acciones con las instituciones del sistema de emergencia para actuar de manera oportuna.

El escenario meteorológico podría implicar descargas eléctricas, lluvias localizadas y ráfagas de viento, condiciones que pueden generar riesgos tanto para la población como para la infraestructura, especialmente en sectores más expuestos.

En ese contexto, la declaración de esta alerta permite activar mecanismos de prevención, manteniendo en coordinación a los organismos técnicos y de respuesta para anticipar posibles incidentes vinculados a la evolución del fenómeno.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a actuar con precaución, evitando exponerse innecesariamente durante episodios de tormentas, y manteniéndose atentos a la información oficial entregada por los canales correspondientes.

Finalmente, SENAPRED indicó que el estado de alerta se mantendrá mientras las condiciones lo ameriten, en un marco de monitoreo permanente, con el objetivo de proteger a la población y fortalecer la capacidad de reacción ante eventuales emergencias en la región.

