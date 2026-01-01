Neblina deslució el show pirotécnico en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar

La neblina presente durante la noche de este miércoles deslució el espectáculo de fuegos artificiales en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar, dificultando la visibilidad para quienes observaron el show desde las zonas altas. Sin embargo, en el borde costero la celebración se desarrolló con normalidad, permitiendo a miles de personas disfrutar de la llegada del 2026 sin mayores inconvenientes.

El espectáculo pirotécnico contó con 16 puntos de lanzamiento en total, de los cuales nueve estuvieron ubicados en Valparaíso y siete en Viña del Mar. Según detalló la organización, todos los disparos fueron completamente digitalizados, controlados mediante computadores de última generación y guiados por sistema GPS, garantizando precisión y seguridad durante el evento.

En total, se realizaron cerca de 28 mil disparos pirotécnicos en ambas ciudades, los que iluminaron el cielo del borde costero pese a las condiciones climáticas. Aun cuando la neblina redujo el impacto visual en algunos sectores, el público apostado en la costa pudo apreciar gran parte del espectáculo.

Como es tradición, la música en vivo tuvo su epicentro en “El Gran Escenario” instalado en Plaza Sotomayor, donde se desarrolló la previa al cambio de año. El espacio reunió a una variada parrilla artística que animó a los asistentes antes y después de la medianoche.

El escenario principal recibió las presentaciones de Dionisio y su Cumbia, Jordan y Tú, Paula Rivas, DJ Frans y Los Viking’s 5, dando el marco musical al inicio del 2026. Además, la Plaza Aníbal Pinto se consolidó como otro punto de atracción, con un recorrido que incluyó letras volumétricas, un muro de los deseos, un túnel de luces, y mapping e iluminación especial en edificios patrimoniales, reforzando el ambiente festivo en la ciudad.

PURANOTICIA