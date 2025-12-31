Más de 2.000 personas participaron en tradicional iluminación de puente en La Cruz

Tal como se ha realizado en años anteriores, la Municipalidad de La Cruz llevó a cabo una de las actividades más esperadas por vecinos de la comuna: la gran iluminación del puente de Lo Rojas, uno de los espacios más emblemáticos del sector rural crucino.

La iniciativa se desarrolló este martes 30 de diciembre, a las 21:00 horas, y correspondió a la quinta versión consecutiva de esta tradicional actividad.

La alcaldesa Filomena Navia expresó que "estamos muy felices por este año 2025. Esto es con mucho cariño. Agradecemos a Dios por todo lo que ha pasado este 2025 y esperamos que el año 2026 sea un gran año para nuestro país, un gran año para nuestra región, para nuestra querida comuna, para la provincia de Quillota”.

La jornada congregó a más de 2.000 crucinas y crucinos, además de personas provenientes de otros sectores de la provincia de Quillota, quienes llegaron hasta el puente colgante para ser parte de esta celebración.

Respecto del lugar escogido, la jefa comunal destacó que "lo hacemos acá en el río porque acá está la vida, está el agua que llena las fuentes acuíferas de nuestra provincia. Estamos acá en este puente de Los Rojas, que tiene muchas tradiciones, tiene muchas historias de muchas personas que transitaron por este puente colgante”,

También manifestó que, pese a la existencia del nuevo puente vehicular, “el puente de Los Rojas sigue siendo un ícono de la comuna de La Cruz”.

Sobre el sentido del color elegido para la iluminación, señaló que "representa la luz, la vida que es el agua, porque la gente va al río, lo pasa bien en el río, los niños se bañan en el río y, por lo tanto, esto lo hacemos acá porque aquí está la vida”.

Finalmente, llamó a que "el río hay que cuidarlo de los incendios, del daño ambiental y ese es el llamado que nosotros hacemos también hoy día acá, a que nos juntemos y cuidemos este lugar”.

