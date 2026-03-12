Gloria Hutt rechaza idea de unificar empresas portuarias de Valparaíso y San Antonio, y apuesta por una "coordinación mayor"

La exministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, abordó el futuro del desarrollo portuario de la región de Valparaíso en una entrevista con Puranoticia P.M., donde analizó el avance de los proyectos de infraestructura, la distribución de carga entre los puertos de la zona central y el debate en torno a los altos sueldos de ejecutivos en empresas portuarias estatales.

Respecto al crecimiento del puerto de Valparaíso, Hutt valoró el anuncio de expansión de su capacidad, aunque advirtió que aún queda camino por recorrer para responder completamente a la demanda futura.

“Lo de Valparaíso es una buena noticia. No es la mejor noticia porque aumenta capacidad, pero no en todo lo que podría ser necesario, pero es un avance muy importante”, señaló.

La exsecretaria de Estado explicó que el fortalecimiento del puerto es clave para enfrentar el crecimiento del comercio exterior antes de que entre en operación plena el megapuerto de San Antonio.

“Era indispensable aumentar la capacidad en Valparaíso porque va a haber necesidad de mayor capacidad portuaria antes de que esté disponible la capacidad adicional en San Antonio”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que si Valparaíso no avanza en su desarrollo podría generarse una fuerte concentración de la carga en el puerto sanantonino.

“Si Valparaíso no crece, posiblemente se concentre todo el movimiento de carga en San Antonio, por las dimensiones que va a tener”, sostuvo.

Para Hutt, el fortalecimiento de ambos terminales forma parte de una cadena logística mayor que incluye proyectos ferroviarios y otras inversiones en infraestructura.

“Esto afirma mucho el desarrollo portuario de Valparaíso. Esta inversión distribuye el peso de la movilización de carga entre San Antonio, que tiene una proyección de más largo plazo, y Valparaíso, que puede aumentar su capacidad en un plazo más cercano”, explicó.

¿EMPRESA PORTUARIA ÚNICA?

Durante la conversación también se abordó la propuesta que ha surgido en el debate público sobre la posibilidad de unificar la administración de los puertos del país bajo una sola empresa estatal.

Hutt se mostró escéptica frente a esa idea, argumentando que cada puerto responde a realidades operativas distintas.

“La naturaleza del movimiento en cada puerto es muy distinta. Uno podría tener tal vez una coordinación mayor, pero cada puerto atiende cargas distintas, zonas geográficas diferentes y dinámicas de infraestructura distintas”, indicó.

A su juicio, una administración centralizada podría dificultar la gestión cotidiana de los terminales. “La necesidad de administrar lo que es de alcance local y específico de cada operación no se sustituye con una gestión centralizada única para todo Chile”, afirmó.

No obstante, planteó que sí podría existir una entidad con una mirada estratégica de largo plazo. “Siempre se ha hablado de una autoridad portuaria. Eso es distinto: podría fijar prioridades y balancear inversiones entre regiones con una visión más macro del país”, explicó.

LOS ''SUPERSUELDOS''

Otro de los temas abordados en la entrevista fue la polémica por los altos salarios de algunos ejecutivos en empresas portuarias, particularmente en la Empresa Portuaria de Valparaíso.

Hutt sostuvo que no maneja en detalle la información específica de las remuneraciones, pero enfatizó que la discusión debe centrarse en criterios de desempeño y mercado.

“Lo ideal es que tanto las empresas del Estado como las privadas se administren con criterios de competencia y de resultados”, señaló.

En esa línea, planteó que las remuneraciones podrían incluir componentes asociados al desempeño de la gestión.

“Mi postura siempre ha sido que ojalá haya una base y una parte variable que esté sujeta a resultados, sobre todo en casos como este donde los resultados se pueden medir de manera bastante objetiva”, afirmó.

Asimismo, subrayó que también es necesario comparar estos sueldos con los estándares del sector privado.

“Uno quiere tener buenos administradores y no vas a conseguir personas de alto estándar desde el sector privado si no tienes una remuneración similar”, explicó.

Finalmente, sostuvo que el debate es válido y debe enfocarse en mejorar las prácticas de gestión en empresas públicas.

“Vale la pena discutirlo, porque tiene que ver con las buenas prácticas empresariales en el Estado. Son bienes públicos y es infraestructura que pertenece a todos los ciudadanos”, concluyó.

