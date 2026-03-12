Delegado Presidencial se reúne con la PDI y Carabineros, y plantea crear Central de Comunicaciones única para Valparaíso y Viña

Su primera reunión oficial tuvo el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, con las máximas jefaturas de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), además de representantes de la Seremi de Seguridad.

En la cita, la máxima autoridad regional fijó los lineamientos, prioridades y principales preocupaciones que tiene el Gobierno del Presidente Kast en materia de prevención y combate de delitos, además de establecer las primeras estrategias y coordinaciones en materia de abordaje de la seguridad en la Quinta Región.

El delegado Millones enfatizó que "tuve una reunión para levantar un diagnóstico de ambas policías y, posteriormente, los aspectos que están en desarrollo. Fundamentalmente temas operacionales: cuáles son los operativos próximos que se están realizando en control de identidad, búsqueda de personas, etcétera".

"Hemos hablado de fortalecer la labor de prevención de Carabineros y la PDI, y también del combate al narcotráfico. Bajo esa línea, hemos fijado una ruta de distintas reuniones con otros actores que tienen que ver con, principalmente, la Armada y Aduana, en lo que se refiere al tema de los puertos. Además, hemos conversado con los ministros para mejorar las coordinaciones juntos a los municipios y la Gobernación Regional para generar un plan robusto en tema de mejoras en seguridad", agregó.

Asimismo, el máximo representante del Presidente en la región indicó que se conversó la posibilidad de un proyecto que implicaría tener una Cenco única entre Viña del Mar y Valparaíso. “Sería una sola Central de Comunicaciones y de cámaras de vigilancia, que, al igual como tiene Carabineros Santiago, deberíamos tenerlo acá. De alto nivel, de alta calidad, de incorporar todas las cámaras públicas, privadas".

Esto, "dado el déficit que tenemos de la PDI, de oficiales y de Carabineros, lo que debe ser, en este caso, complementado con tecnología. Y lo que hemos esbozado, y lo mismo que hemos conversado con la Ministra de Seguridad, de poder fijar un plan de inversiones en equipamiento y tecnología para Carabineros y la PDI, para hacer prevención y combatir más eficazmente los delitos. Ahí hemos concentrado nuestra energía, es decir, en una Cenco bicomunal, Viña del Mar - Valparaíso".

En la instancia, además se mencionaron otras demandas, como la importancia de fortalecer la formación de Carabineros, aumentar la capacidad de la infraestructura de la Escuela de Carabineros en Viña del Mar, sumar a la unidad en la Av. Santos Ossa para que cuente con nueva infraestructura. En ese sentido, el Delegado Presidencial Regional expresó que están las “puertas abiertas, la línea directa y estamos trabajando, esperamos el visto bueno del Ministerio del Interior, para avanzar en este plan de inversiones de largo plazo para las policías".

Por su parte, la general Patricia Vásquez, jefa de la Zona de Carabineros Valparaíso, señaló que “el Delegado nos hizo un llamado a crear los vasos comunicantes con las diferentes instancias, ya sea municipalidades y fuerzas vivas de la región, para trabajar en la prevención del delito. Junto a la PDI, nos comprometemos a continuar las buenas prácticas que hemos realizado y que han tenido excelentes resultados”.

La jefa policial continuó manifestando que "hicimos énfasis en los proyectos que vienen para Carabineros y, en ese sentido, el apoyo que va a tener él para nuestra institución es fundamental. Él nos habló sobre algunos planes y proyectos que tiene en materia de tecnología que claramente se van a ir desarrollando con el tiempo, pero pensamos que va a ser un gran apoyo para el desarrollo de Carabineros de Chile”.

En tanto, el prefecto inspector Guillermo Gálvez, jefe regional policial de la PDI Valparaíso, subrayó que el delegado Millones puso énfasis en “apuntar al narcotráfico, el lavado de activos y la delincuencia en general que puede estar ocurriendo en la región de Valparaíso. También vimos qué recursos tenemos, tanto Carabineros como la PDI, para poder lograr estos objetivos. Y, obviamente,vamos a estar alineados en lo que él nos vaya diciendo para poder desarrollar nuestro trabajo”.

“Nosotros le dimos a conocer también el trabajo que estamos desarrollando en el ámbito investigativo de delitos, de trabajo contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y también el control migratorio, que es muy importante para nosotros en esta región”, finalizó la jefatura regional de la PDI.

