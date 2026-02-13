Senapred activa la mensajería SAE y solicita evacuar los sectores La Higuera y Los Espinos en Concón por incendio forestal

Click acá para ir directamente al contenido
El Municipio de Concón informó que "nuestros equipos municipales se encuentran desplegados en terreno, monitoreando el avance del incendio que presenta diversos focos en la región".

Viernes 13 de febrero de 2026 21:08
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar dos sectores de la comuna de Concón, en la región de Valparaíso, por incendio forestal.

Se trata de “La Higuera” y “Los Espinos”, donde se activó la mensajería SAE "para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos".

El organismo llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, recordó que durante la evacuación, "no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades"

El Municipio de Concón informó que "nuestros equipos municipales se encuentran desplegados en terreno, monitoreando el avance del incendio que presenta diversos focos en la región".

Además, pidieron "mantener la calma y seguir únicamente información oficial".

Finalmente, dieron a conocer que "hoy NO se ejecutará el recorrido nocturno del bus municipal, debido a la contingencia".

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

