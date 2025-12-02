Senapred activa la mensajería SAE y solicita evacuar los sectores El Limachito y Condominio Limache por incendio forestal

Un incendio forestal se registra la tarde de esta martes en el sector Los Laureles de la comuna de Limache, en la región de Valparaíso.

Debido a la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores El Limachito y Condominio Limache.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el organismo activó la mensajería SAE.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que la superficie preliminar afectada es de 3 hectáreas.

Los recursos destinados a la emergencia son: 6 brigadas, 2 técnicos, 1 avión cisterna y 2 helicópteros de Conaf, además de Bomberos.

Senapred llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, indicó que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

(Imagen: @OpinionOnLineCL)

