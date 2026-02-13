Senapred activa la mensajería SAE y solicita evacuar el sector Población Los Aromos 1 de Limache por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar un sector de la comuna de Limache, en la región de Valparaíso, por incendio forestal.

Se trata de la Población Los Aromos 1, donde se activó la mensajería SAE "para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos.

El organismo llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, recordó que durante la evacuación, "no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

De acuerdo a la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), el siniestro ha consumido una superficie aproximada de 0.001 hectáreas.

Además, la emergencia se desarrolla cercana a sectores habitados y a línea de alta tensión, ubicada en el sector Los Laureles.

(Imagen: @Jacklookme)

PURANOTICIA

