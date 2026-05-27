Senadores oficialistas ofician a la Segpres y a Contraloría por asesora de la cartera que realizó lobby para casas de apuestas online

Los senadores Diego Ibáñez (Frente Amplio), Gastón Saavedra (PS) y Ricardo Celis (PPD), integrantes de la Comisión de Economía del Senado, oficiaron al ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, y a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, solicitando antecedentes y un pronunciamiento sobre la situación de la asesora legislativa María Trinidad Sainz Reyes, quien se desempeña actualmente en la Segpres tras haber ejercido labores de lobby a favor de la industria de las plataformas de apuestas en línea.

La acción se enmarca en un reportaje publicado por el medio Fast Check CL, que reveló que María Trinidad Sainz Reyes participó entre 2023 y 2025 en al menos ocho audiencias ante parlamentarios y autoridades, como representante de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea, y que en marzo de este año se incorporó al equipo de asesores de la Segpres, cartera encargada de coordinar la tramitación legislativa del proyecto que regula las apuestas en línea (Boletín N° 14.838-03), actualmente en discusión en el Senado.

El senador Diego Ibáñez señaló que "no puede ser que la misma persona que durante años fue la cara visible del lobby de las casas de apuestas, hoy está sentada en La Moneda influyendo en la ley que las regula. La ley es clara: un funcionario debe inhabilitarse si prestó servicios a partes interesadas en los últimos dos años. No basta con que la Segpres diga que actuaron conforme a la normativa, este caso debe investigarse como falta a la probidad".

Por su parte, el senador Gastón Saavedra afirmó que "la función pública requiere de transparencia y probidad a toda prueba. Cuando se está legislando sobre apuestas en línea no me parece aceptable que una funcionaria que fue lobista de una casa de apuesta hoy esté como asesora del gobierno y necesitamos tener claridad sobre esta materia".

En tanto, el senador Ricardo Celis sostuvo que “estamos oficiando a las Segpres y a Contraloría para saber si funcionarias de la Segpres, que han participado como lobistas en lo que tiene que ver con plataformas de juego online, han realizado el deber de abstención, para finalmente generar tranquilidad, transparencia, que se necesitan en proyectos de esta naturaleza. Es muy importante proteger el deporte, pero para la protección del deporte, y también para la protección de los jóvenes y de la regulación de aquellas plataformas que hoy día no están reguladas, es muy importante que haya claridad, transparencia".

En estos oficios, los senadores solicitan antecedentes sobre la contratación de la funcionaria, su participación en la tramitación del proyecto de ley y el cumplimiento de las normas de probidad administrativa. A la Contraloría, además, le piden emitir un pronunciamiento jurídico sobre la legalidad de esta situación y, de constatarse irregularidades, ordenar los procedimientos disciplinarios que correspondan. Finalmente, los senadores reafirmaron su compromiso con una regulación de las apuestas en línea que proteja a los usuarios, resguarde la integridad del deporte y garantice la transparencia del debate legislativo.

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