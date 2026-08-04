Limache suma nueva plaza, anfiteatro y renovado espacio patrimonial gracias a millonaria inversión del Gore de Valparaíso

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó una agenda de trabajo en terreno en la comuna de Limache, donde inauguró tres importantes obras para la comunidad, destinadas al mejoramiento y conservación de espacios públicos e infraestructura cultural. Las iniciativas fueron financiadas por el Gobierno Regional de Valparaíso, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por una inversión total de más de 451 millones de pesos.

En primera instancia, la máxima autoridad regional,junto al alcalde de la comuna, Luciano Valenzuela, inauguraron la plaza Padre Hurtado, ubicada en la Villa Queronque. El proyecto, financiado por el Gore y cuya inversión alcanza los $104 millones, contempló la pavimentación de áreas de recorrido, mobiliario de descanso, instalación de un juego modular y la incorporación de áreas verdes. Estas obras permitirán entregar a la comunidad un recuperado espacio público seguro para cerca de 1.692 vecinos y vecinas.

El gobernador Mundaca comentó que “nosotros tenemos un trabajo de largo aliento en esta comuna. En esta comuna estamos a punto de inaugurar el polideportivo, está en proceso de licitación la Av. República, entregamos mamógrafo móvil, entre otros, aquí tenemos harta inversión. Hoy en particular, poder recuperar estos espacios, la plaza Padre Hurtado, plaza Independencia y el Anfiteatro, da cuenta de nuestro compromiso con la comunidad, pero es también un buen trabajo de los equipos. El alcalde tiene un equipo que levanta las iniciativas que llegan al Gobierno Regional y nosotros priorizamos iniciativas de este tipo, porque hay una muy buena inversión pública. Aquí están los recursos materializados en obras, que hacen felices a las personas”.

Por su parte, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, señaló que “hoy lo que estamos entregando, gracias a este trabajo en conjunto con el Gobierno Regional,es una plaza de un muy buen nivel con juegos como los tienen las plazas lindas, como merecen los vecinos y vecinas de Limache. Todos los trabajos que estamos desarrollando en este lugar vienen a mejorar la calidad de vida. Cuando nosotros nos planteamos que la gente viva mejor, es con obras como ésta, y el Gobierno Regional nos permite ejecutar para poder entregar esta calidad de vida que los vecinos merecen. Quiero destacar el trabajo colaborativo que tenemos con el Gobernador Mundaca, siempre hemos logrado los acuerdos. Limache tiene sueños y que sin el apoyo del Gobierno Regional van a ser imposibles”.

Posteriormente, las autoridades inauguraron la remodelación de la plaza de la Independencia, un lugar emblemático de Limache, que se encuentra frente a la Iglesia Santa Cruz, que es escenario de la celebración religiosa más antigua e importante de la comuna, la Adoración de la Virgen de las 40 Horas. El proyecto, cuya inversión asciende a más de $177 millones, consideró reposición de pavimentos, luminarias, mejoramiento de la edificación existente y replantación de árboles, flores y áreas verdes, con obras de una vida útil de al menos 10 años.

Finalmente, se inauguró el Anfiteatro para el Conservatorio de Música, cuya obra de construcción consideró una inversión por parte del Gore de más de $169 millones. Esta nueva infraestructura permitirá que la comuna de Limache cuente con un espacio acondicionado para la presentación de espectáculos, exposiciones y actos públicos. Las obras contemplaron la construcción de un anfiteatro con pavimentos duros y blandos, instalaciones eléctricas e iluminación para un escenario en la terraza, jardineras y reforestación del entorno, beneficiando directamente a cerca de 2.850 personas.

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