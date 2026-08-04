Carabineros desarticula punto de venta de drogas en La Ligua y detiene a dos personas

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de La Ligua desarticuló un importante punto de comercialización de drogas en el sector El Peumo, procedimiento que culminó con la detención de dos personas sorprendidas en plena transacción de sustancias ilícitas.

El operativo se desarrolló mientras funcionarios de la SIP realizaban diligencias de vigilancia en el sector. En ese contexto, los policías detectaron el momento exacto en que se concretaba una compra de droga, interviniendo de inmediato para detener a los involucrados.

Al advertir la presencia de Carabineros, el presunto vendedor intentó escapar saltando por los patios de distintos domicilios del sector. Durante la huida arrojó una mochila con el objetivo de deshacerse de la evidencia, la que posteriormente fue recuperada por el personal policial. Finalmente, el sujeto fue alcanzado y detenido en las inmediaciones.

Como resultado del procedimiento se incautaron 1.675 papelillos de pasta base de cocaína, con un peso total de 406 gramos, además de 213 bolsas de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 216 gramos. Asimismo, se decomisaron $376.000 en dinero en efectivo, presumiblemente obtenidos producto de la venta de drogas.

De acuerdo con la estimación policial, la droga incautada tendría un avalúo cercano a $2.740.000 en el mercado ilícito.

Los dos detenidos registran antecedentes penales. En el caso del presunto vendedor, mantiene antecedentes por delitos de receptación y daños. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA