Detienen en Viña del Mar a prófugo de la justicia que registra 89 detenciones y dos órdenes de captura vigentes

En el marco de diligencias destinadas a ubicar a personas prófugas de la justicia, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar detuvo en el sector céntrico de la comuna a un hombre que mantenía dos órdenes de detención vigentes.

El imputado, identificado con las iniciales R.E.S.R., es un adulto de nacionalidad chilena que era requerido por los Juzgados de Garantía de Viña del Mar y de Quilpué.

Además, registra un amplio prontuario policial con 89 reiteraciones por diversos delitos, entre ellas 74 por hurto simple, tres por receptación, dos por robo por sorpresa, dos por amenazas simples, dos por violencia intrafamiliar, dos por usurpación de identidad, además de causas por desacato, lesiones leves, robo en lugar no habitado y robo frustrado.

El capitán Carlos Brito, de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, señaló que "Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Viña del Mar detuvo a un hombre que mantenía dos órdenes de detención vigentes, emitidas por los Juzgados de Garantía de Viña del Mar y de Quilpué. El imputado registra un amplio prontuario policial, con 89 reiteraciones por diversos delitos, principalmente por hurto.

"Tras su captura, fue puesto a disposición del tribunal competente para su respectivo control de detención. Este procedimiento forma parte del trabajo permanente que realiza Carabineros para ubicar y detener a personas prófugas de la justicia", sentenció el oficial.

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