Senadora Flores asegura que "ministro Barros no entiende cuál es el funcionamiento del Estado"

La senadora Camila Flores evaluó los seis meses de la administración del Presidente José Antonio Kast y criticó al ministro de Defensa por sus dichos contra la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

En conversación con 24 Horas, Flores afirmó que "ha sido un buen gobierno porque nos tocó recibir un país con complejidades de distinto tipo en materia de seguridad, en materia de reactivación económica, materia laboral. Sin perjuicio de que ha sido un buen gobierno, queda muchísimo por hacer. Creo que las expectativas que la gente tiene son muy altas".

"La gente sabe que llevamos poco tiempo como gobierno. De cierta manera hay una suerte de respiro o de entendimiento desde la ciudadanía, de que efectivamente en seis meses es muy difícil hacer todo lo que se comprometió. Eso no es una justificación para que no se cumplan los compromisos que incluso el propio presidente de la República siendo candidato se autoimpuso para la campaña presidencial", añadió.

La parlamentaria sostuvo que el Presidente Kast "debe entender que el tiempo corre. Que la gente en algún minuto, si es que no se le responde, se cansará. No se puede seguir con la excusa del poco tiempo o que todo es culpa de los gobiernos anteriores".

Por otro lado, Flores abordó los dichos del ministro Fernando Barros en contra de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y señaló que le "parecieron muy desafortunadas las palabras del ministro de Defensa. Un ministro de Defensa que no entiende la importancia que tiene la presidenta del Senado".

"Es un órgano de colegislación súper importante para cualquier gobierno. Eso habla de la inexperiencia en lo público o en lo político, si se quiere, de ciertas autoridades del gobierno", precisó.

La senadora aseguró que "el ministro Barros, insisto, no entiende cuál es el funcionamiento del Estado y la importancia del trabajo en conjunto de los distintos poderes del Estado. El ministro Barros que además nos acostumbró a opinar de distintos temas que ni siquiera son de su cartera".

"Tiene que entender que él es ministro de Defensa. Como ministro de Defensa, quizás en el futuro cuando hagamos la evaluación, veremos si lo hizo bien o no. Pero no él no es ministro vocero, ni es Canciller, ni es Segegob", subrayó.

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