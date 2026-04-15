Senadora Flores ante investigación por presunto fraude al fisco niega "total y absolutamente los hechos"

La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, abordó la indagatoria que pesa en su contra por eventuales delitos reiterados de fraude al fisco, pesquisa liderada por la Fiscalía Regional de Valparaíso.

La apertura de esta causa fue ratificada por el Ministerio Público. Actualmente, las diligencias se encuentran bajo estricta reserva y son ejecutadas de manera conjunta por la Unidad Regional Anticorrupción y el OS9 de Carabineros.

Ante este escenario judicial, la parlamentaria profundizó en el origen de la acción legal, manifestando que surge "producto de una denuncia de carácter anónima y cada día que pasa tengo más certezas que dudas respecto del anonimato de esa denuncia. Está siendo investigada por el Ministerio Público. Niego total y absolutamente los hechos".

Asimismo, la representante de RN detalló la forma en que se enteró del proceso. Según sus palabras, "tomo conocimiento de esto y de la mayoría de los antecedentes producto de un reportaje de televisión, ya que la causa es de carácter reservado, por lo tanto no sé lo que se me imputa, no sé qué antecedentes existen hasta el día de hoy de la causa, así lo estableció la fiscal a cargo".

En esa misma línea, advirtió sobre futuras revelaciones respecto a los responsables de la acusación: "Una vez que tengamos acceso a la carpeta, yo me comprometo con ustedes a decir con nombre y apellido de dónde nace esto, pero claramente esto tiene para mí un tufillo muy claro y categórico de donde viene".

Para colaborar con el esclarecimiento del caso, la senadora anunció medidas financieras personales, asegurando que "yo ya he instruido y he solicitado a mi banco buscar las cartolas de mi cuenta corriente de los últimos años para poder aportárselo a la fiscal que lleva la causa, incluso sin necesidad de que ella había levantado un secreto bancario y portárselo yo voluntariamente".

Finalmente, la autoridad legislativa concluyó su intervención descartando cualquier irregularidad económica y lanzando duros cuestionamientos a sus detractores: "Nunca se le ha pedido a nadie que me devuelva ni un peso. Es una maquinación de quiénes hacen esto, de mentes torcidas, malintencionadas y que mañosamente quieren hacerme daño".

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