Senadora Cariola y pescadores artesanales rechazan proyecto que busca permitir pesca de arrastre para la jibia

La senadora por la región de Valparaíso, Karol Cariola, junto a representantes de sindicatos de pescadores de Quintero y Puchuncaví, la Federación de Pescadores Bahía Narau, la Mesa Regional de Mujeres por la Pesca Artesanal y Actividades Conexas de la Región de Valparaíso, además de pescadores de las regiones de Coquimbo y Biobío, expresaron ante la Comisión de Pesca del Senado su rechazo al proyecto de ley que busca permitir la pesca de arrastre para la extracción de la jibia.

La parlamentaria advirtió que la iniciativa abre la puerta al arrastre industrial en la captura de este recurso y atenta contra los avances alcanzados con la Ley 21.134, que consagró el uso exclusivo de métodos artesanales para la extracción de la jibia.

“Hoy día se pretende retrotraer esta norma, generando con ello un daño profundo a más de diez mil trabajadores y trabajadoras, pescadores y pescadoras artesanales a lo largo de nuestro país”, mencionó.

Asimismo, apuntó a las consecuencias que esta modificación tendría para la pesca artesanal, tanto por su impacto económico como por sus efectos sobre la sostenibilidad del recurso. “Lo que hoy día se está planteando no es un detalle, es una modificación que cambia la estructura, el modelo de desarrollo de la pesca en nuestro país, y que pone en riesgo nuevamente algo tan importante como es el desarrollo de la pesca artesanal para volver a privilegiar a los mismos de siempre, que es la pesca industrial”.

En esa línea, Cariola emplazó al Gobierno a transparentar su postura frente a la iniciativa. “Es muy importante que el Ejecutivo se pronuncie, y hacemos un llamado explícito al Senado a rechazar esta iniciativa legislativa”, indicó la parlamentaria.

Por su parte, el senador Daniel Núñez, autor de la ley que en 2019 prohibió el arrastre como mecanismo de extracción de la jibia, advirtió sobre las consecuencias que tendría reponer este método para los pescadores artesanales. “Si se repone el arrastre en una región como puede ser la 8ª región, se va a echar abajo el precio de la jibia a nivel nacional. La pesca artesanal no puede competir contra estos gigantes que son los barcos industriales de arrastre, y nosotros tenemos que darle la oportunidad a la pesca artesanal que se desarrolle”.

El parlamentario también cuestionó la ausencia de representantes del Ejecutivo en la discusión y emplazó directamente a las autoridades del sector. “Exigirle al subsecretario de pesca, al señor Urrutia, que se pronuncie. Su silencio es cómplice, porque hoy estaba citado a la comisión de Pesca y no asistió a pronunciarse”.

“Le quiero exigir al ministro de Economía, Daniel Más, que dice que está preocupado por el empleo, que no deje cesante a pescadores y pescadoras artesanales. Hoy el Gobierno con su silencio, está avalando esta norma que es muy dañina para la pesca artesanal de todo Chile”, planteó.

En tanto, Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Bahía Narau, llamó a la unidad en defensa de la pesca artesanal y acusó que “no puede ser posible que se coharte la libertad de trabajo en nuestro país, más al gremio nuestro que ha sido tan dañado y precarizado”.

Asimismo, aseguró que “tenemos compañeros de Lebu que le han sacado parte en la Quinta región, porque ellos han venido a trabajar, mientras los barcos de pesqueros industriales la semana pasada estuvieron arrasando desde Peyuhue hasta Los Vilos”.

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