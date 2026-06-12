Senadora Cariola y alcaldes de ciudades puerto impulsarán bancada transversal por la equidad territorial

La senadora por la región de Valparaíso, Karol Cariola, sostuvo una reunión en el Senado con parte de la directiva de la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto Concesionados, encabezada por su presidente, el alcalde de Quintero, Rolando Silva, junto a la vicepresidenta y alcaldesa de Caldera, Brunilda González, con el objetivo de trabajar en una agenda común de equidad territorial para las comunas puerto.

En la instancia, la parlamentaria comprometió avanzar en la conformación de una bancada transversal que impulse iniciativas para actualizar las políticas portuarias del país y abrir paso a una tasa portuaria que permita una relación más justa entre los puertos, públicos y privados, y las ciudades que los acogen.

“Hoy no puede ser que los puertos solo miren al mar, también tienen que mirar a la ciudad. Eso significa contribuir mucho más al desarrollo de aquellas ciudades que por muchos años han visto la labor de los puertos, pero que no han sido retribuidas como deberían”, aseguró la legisladora.

En tanto, el alcalde de Quintero y presidente de la asociación, Rolando Silva, valoró el encuentro realizado en el Senado y explicó que la reunión permitió comenzar a trabajar las principales inquietudes de las comunas puerto concesionadas.

“Hoy día nos encontramos acá, en el Senado, con nuestra senadora Karol Cariola, representando a la Asociación de Puerto Concesionados de Chile. Tuvimos una reunión para ir trabajando nuestras inquietudes como asociación de municipalidades de puertos concesionados”, señaló.

Por su parte, la alcaldesa de Caldera y vicepresidenta de la Asociación, Brunilda González, sostuvo que quieren "trabajar en lo que significa nuestra demanda social histórica, que las ciudades puerto, a lo largo de todo nuestro país, puedan tener ese derecho a la equidad territorial. Sacrificamos, entregamos gran parte de nuestro territorio, la costa, la pesca artesanal y distintos sectores productivos".

“Es necesario, y porque lo merecemos, impulsar la unidad de los puertos, a través también del Congreso, el Senado y, por supuesto, la Cámara de Diputadas y Diputados, donde también nos vamos a dirigir”, agregó la edil.

La agenda cobra especial relevancia para la región de Valparaíso, considerando el escenario de expansión y modernización de los terminales portuarios de Valparaíso y San Antonio, y la necesidad de que estos procesos incorporen mecanismos de equidad territorial para las comunas que albergan esta actividad.

Cariola adelantó que "hay propuestas que han levantado los alcaldes y alcaldesas, y nos hemos comprometido a impulsar una bancada transversal por la equidad territorial y las ciudades puerto. Vamos a seguir trabajando en conjunto para avanzar en una mayor contribución de los puertos a las ciudades”.

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