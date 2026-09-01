Senadora Cariola valora avances en la expansión del Hospital Van Buren, pero insiste en asegurar financiamiento para su diseño

La senadora por la región de Valparaíso e integrante de la Comisión de Salud, Karol Cariola, valoró la firma de las promesas de compraventa de los terrenos para avanzar en la expansión del Hospital Carlos Van Buren, compromiso asumido por la ministra de Salud, May Chomali, durante la sesión especial de la Comisión solicitada por la parlamentaria para destrabar el futuro del establecimiento.

“Quiero valorar que hoy se haya anunciado por parte de la ministra que va a cumplir su compromiso de comprar los terrenos y que estos recursos quedaron comprometidos para el año 2027. El compromiso que se asumió frente a todo Chile en la Comisión de Salud del Senado que solicitamos hoy se está cumpliendo y está avanzando”, señaló.

La parlamentaria recordó que en esa instancia la ministra Chomali comprometió avanzar en el Plan Maestro del establecimiento y concretar durante septiembre la firma de la promesa de compraventa de los terrenos necesarios para su expansión.

Cariola destacó que “el inicio de la compra de los terrenos va avanzando en paralelo al desarrollo del cambio al plan regulador. Sin embargo, asegurar el financiamiento para su diseño es un paso fundamental y nosotros vamos a seguir acompañando y empujando este proceso hasta que Valparaíso por fin tenga el hospital público que necesita y se merece”.

Finalmente, la senadora recalcó que “estamos hablando de un hospital que lleva décadas esperando una solución, que necesita ampliar su capacidad y que es referencia para toda la región. Por eso necesitamos que los compromisos se traduzcan en avances concretos”.

En paralelo, el proyecto ya fue ingresado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para obtener la Recomendación Satisfactoria (RS), etapa necesaria para avanzar en la adquisición de los terrenos.

PURANOTICIA