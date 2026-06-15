Senadora Cariola destaca compromiso por el Hospital Van Buren, pero recalca que "no basta solo con la medida de largo plazo"

El futuro del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso continúa en el centro del debate público. Tras la reciente visita a la zona de la ministra de Salud, May Chomali, quien estableció un plazo de tres meses para destrabar el proyecto de ampliación del recinto, la senadora por la región de Valparaíso, Karol Cariola, abordó en Puranoticia Matinal las principales problemáticas que enfrenta el principal centro asistencial porteño, desde las urgencias operacionales y los obstáculos burocráticos, hasta la profunda crisis financiera que afecta a su funcionamiento.

La parlamentaria sostuvo que la movilización de autoridades y representantes políticos responde a un diagnóstico transversal y crítico sobre el estado actual del hospital.

Al tratarse de un recinto de alta complejidad y de referencia nacional, el Hospital Carlos van Buren no solo atiende a la población de Valparaíso, sino que también recibe pacientes derivados desde distintos puntos de la región e incluso desde la de Coquimbo. Además, concentra especialidades estratégicas como neurocirugía, neonatología y oncología, situación que ha llevado al establecimiento a operar al límite de su capacidad.

"El Hospital Van Buren ya no da más tal como está. Es un hospital que ha estado en abandono durante muchos años y acá no hay una responsabilidad de un solo gobierno. Todos los gobiernos que han pasado no han hecho lo suficiente", fustigó de forma categórica la senadora Cariola.

La legisladora explicó que el recinto forma parte de una red asistencial que atiende a cerca de 500 mil personas pertenecientes al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, enfrentando graves limitaciones estructurales, obsolescencia tecnológica y restricciones físicas que impiden su crecimiento dentro del actual terreno.

Según indicó, esta situación impacta directamente en la calidad y dignidad de la atención de los pacientes, además de precarizar las condiciones laborales de los funcionarios de la salud.

UN PLAN REGULADOR INCOMPATIBLE

Uno de los pasos fundamentales para concretar la expansión del hospital es la adquisición de los terrenos colindantes comprometidos para su desarrollo.

En ese sentido, Cariola aseguró que los recursos económicos para la compra ya están garantizados, gracias a las disposiciones incorporadas en la Ley de Presupuestos.

"Nosotros el año pasado en la Ley de Presupuestos dejamos absolutamente resguardados los recursos para la compra del terreno".

Sin embargo, el principal problema radica actualmente en una traba administrativa vinculada al Plan Regulador de Valparaíso.

El proyecto contempla la construcción de una torre de nueve pisos, pero la normativa vigente solo permite edificaciones de hasta tres pisos de altura en ese sector de la ciudad.

Para resolver esta incompatibilidad, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien participó activamente en las sesiones de la Comisión de Salud desarrolladas tanto en el hospital como en el Senado, comprometió una modificación administrativa acelerada.

La jefa comunal estableció un plazo máximo de 14 meses para concretar el cambio normativo, proceso que, además, cuenta con el respaldo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a través de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi).

La meta impulsada por el Ministerio de Salud es que la compra de los terrenos avance de manera paralela a la modificación del Plan Regulador.

DEUDA MILLONARIA Y RECORTE PRESUPUESTARIO

Si bien la ampliación representa una solución a largo plazo, los gremios de la salud y el Colegio Médico, encabezado regionalmente por el doctor Luis Ignacio de la Torre, han insistido en la necesidad de adoptar medidas urgentes para enfrentar la contingencia actual.

Los dirigentes sostienen que el hospital necesita recursos para responder a las necesidades inmediatas, considerando que las obras proyectadas tardarán varios años en concretarse.

La senadora respaldó esta postura y cuestionó duramente la política presupuestaria aplicada al recinto.

Según detalló, el Hospital Carlos Van Buren arrastra una deuda operacional de $10 mil millones, a lo que se suma un recorte presupuestario de $1.300 millones recientemente informado por el Gobierno.

"Es bien inexplicable que un hospital que tiene 10.000 millones de pesos de deuda, que parte su operación con menos recursos de los que necesita, más encima se le esté sumando un recorte presupuestario de 1.300 millones. Frente a eso, los gremios dicen con justa razón que no basta solo con la medida de largo plazo", argumentó la parlamentaria.

Ante este escenario, las autoridades regionales solicitaron formalmente a la ministra de Salud revertir la reducción presupuestaria de $1.300 millones.

Cariola advirtió que, si se mantiene este nivel de austeridad, el Hospital Van Buren y gran parte de la red pública de salud podrían quedar completamente desfinanciados a mediados de septiembre, obligando a solicitar suplementaciones extraordinarias de recursos al Ministerio de Hacienda.

INESTABILIDAD EN LA GESTIÓN

Finalmente, la senadora apuntó a una problemática estructural relacionada con la gestión administrativa del recinto.

Según señaló, tanto el Hospital Carlos van Buren como el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio han enfrentado una alta inestabilidad en sus equipos directivos, producto de los constantes cambios de autoridades registrados durante los últimos años.

Esta situación, afirmó, ha afectado la continuidad de los procesos técnicos, administrativos y médicos.

Actualmente, el establecimiento funciona bajo la dirección de un director subrogante, motivo por el cual Cariola realizó un llamado a fortalecer el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y poner fin a las soluciones transitorias.

El objetivo, sostuvo la parlamentaria, es que los profesionales más capacitados asuman las direcciones titulares, otorgando al hospital la estabilidad, continuidad y rigurosidad técnica necesarias para superar la mayor crisis de su historia reciente.

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