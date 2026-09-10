Senadora Cariola cuestiona recortes en salud y advierte que 86% del ajuste presupuestario se concentra en inversión pública

La senadora de la región de Valparaíso e integrante de la Comisión de Salud, Karol Cariola, cuestionó la baja ejecución de la inversión en salud y advirtió que, de los $732 mil millones de ajuste fiscal neto aplicado durante este año, un 86% se concentró en inversión pública, mientras se han tramitado recortes por $89.683 millones a iniciativas de inversión en salud.

Durante la presentación de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud ante la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto 2027, la parlamentaria alertó que, a julio, las iniciativas de inversión del Minsal registraban apenas un 28,7% de ejecución, mientras los proyectos de infraestructura en etapa de diseño alcanzaban solo un 1%.

“Llevamos hartos meses desde la Comisión de Salud solicitando el plan de inversiones, que hasta ahora no hemos conocido. Actualmente el subtítulo 31 de iniciativas de inversión registra apenas un 28,7% de avance y los proyectos en etapa de diseño están claramente paralizados, hay un 1% de ejecución”, señaló.

“Mi pregunta concreta es cómo pretende el Ministerio cumplir con la promesa de ejecutar un 72% de la inversión hospitalaria en un semestre, cuando ya recortaron casi $90 mil millones a la infraestructura sanitaria”, afirmó.

La senadora advirtió que esta situación tiene una expresión especialmente crítica en la región de Valparaíso. A julio, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio había ejecutado solo un 8,8% de su presupuesto de inversión y 19 de sus 40 proyectos registraban 0% de ejecución.

“A mí me parece que esto muestra un problema, sobre todo cuando en servicios de salud como Valparaíso-San Antonio solo se ha ejecutado un 8,8% del presupuesto de inversión y 19 de sus 40 proyectos registran hasta ahora un 0% de ejecución”, sostuvo.

Entre las iniciativas sin avance se encuentra la reposición del acelerador lineal y la construcción del búnker del Hospital Carlos Van Buren, proyecto fundamental para fortalecer la atención oncológica de la región.

“Nos preocupa porque acá se hace una valoración del Plan Nacional del Cáncer que compartimos, pero en nuestra región la reposición del acelerador lineal y el búnker del Hospital Carlos Van Buren tiene 0% de ejecución. Estamos hablando de un equipo indispensable para el tratamiento del cáncer”, enfatizó.

Cariola emplazó al Ministerio de Salud a informar cómo se destrabará la iniciativa. “¿Cómo se condice que hoy día, en materia oncológica, estemos avanzando a nivel nacional, pero que en nuestra región haya 0% de avance en equipamiento vital para 2,1 millones de personas? Queremos saber cuál es el compromiso concreto y real para destrabar finalmente esta obra”, señaló.

Finalmente, de cara a la discusión del Presupuesto 2027, la parlamentaria llamó a transparentar el estado real de la inversión en salud y a evitar que los ajustes fiscales sigan concentrándose en infraestructura pública necesaria para fortalecer la red asistencial.

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